Los comunes creen que los PGE son "difícilmente no firmables" por ERC

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "difícilmente no firmables" por ERC, y ha sostenido que estas cuentas son las mejores presentadas hasta ahora.

En una entrevista en el diario Ara este viernes recogida por Europa Press, la líder morada ha destacado que el proyecto de PGE contempla la devolución del pago del IVA y la disposición adicional tercera del Estatut.

Albiach ha dicho que le gusta la frase del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que el apoyo de los republicanos a las cuentas "se debe sudar", y ha añadido que se debe a remar por un mayor bienestar para los catalanes y que todas las mejoras son bienvenidas.

Sobre las cuentas de la Generalitat, ha explicado que hablaron con el conseller de Economía, Jaume Giró, antes de verano y les dijo que el socio prioritario sería la CUP, por lo que Albiach ha dicho que es "responsabilidad de los partidos de la investidura" --ERC, Junts y CUP-- sacarlas adelante.

Ha reconocido que no sabe cuál es la situación de negociación con los 'cupaires', porque Giró se comprometió a informarles del progreso de las negociaciones después de la Mercè pero no lo ha hecho, y ha subrayado que "no se puede dejar a Cataluña con unos presupuestos prepandémicos".