Comunes insiste a Aragonès en que tiene en una alternativa "sin puñaladas"

Barcelona, 26 mar (EFE).- La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha insistido al candidato a la investidura Pere Aragonès (ERC) que JxCat está "humillando a Esquerra" y le ha animado a construir una alternativa de izquierdas con ellos "con lealtad (...) y sin puñaladas", "desde mañana mismo".

En su intervención en la sesión del debate de investidura, Albiach, cuyo grupo no apoyará en ningún caso un Govern de ERC y la CUP si está Junts, ha apelado a Aragonès a no sumarse a un Govern "con la obsolescencia programada" y llamado a "fracasar de nuevo".

"Aún está a tiempo. Piénselo", le ha espetado la líder de En Comú Podem a Aragonès, sobre la posibilidad de construir juntos "un programa de Govern social, verde, feminista y que apueste de verdad por el diálogo".

"Sabemos que no sería sencillo, que les llamarían traidores, pero se ha de preguntar si no les llaman ya así, si no les tratan ya así", ha apuntado Albiach, para quien ERC y Aragonès llevan "una mochila que pesa mucho", en referencia a su relación con los neoconvergentes.

A propósito de las negociaciones entre ERC y JxCat, Albiach ha lamentado que no se les "escuche pelarse por medias sociales o por la vacunación, sino por el papel que debe tener el Consell per la República".

"Están forzando la paciencia de la gente", ha lamentado Albiach, para quien la legislatura "como siempre, empieza tarde y mal".

Por otro lado, Albiach también ha lamentado que tampoco el PSC pueda formar Govern porque no sea "capaz" de sentarse a hablar con otras fuerzas y pactar "ese reencuentro" por el que dice apostar el candidato del PSC, Salvador Illa.

Para la dirigente morada, el PSC actual "se pone de perfil" ante las "cuestiones nacionales" y "mira demasiado las encuestas", así como "hacia la derecha española".