'Comunes', IU y Podemos pondrán énfasis durante distintos foros en la unidad de izquierda y las alianzas populares

Díaz, Colau y Oltra vuelven a coincidir en Barcelona, Garzón abre la 'Escuela de otoño' de IU y Belarra estará con Lula junto a Iglesias

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los 'comunes', IU y Podemos celebran este fin de semana diversos foros y cónclaves que pondrán énfasis desde las distintas secciones del espacio confederal en el avance de la unidad de la izquierda, el apoyo al proyecto que promueve la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, así como los retos y las alianzas populares.

De esta forma, los 'comunes' celebran este fin de semana el cierre de su tercera asamblea con una ponencia política que apuesta por un nuevo sujeto político en la izquierda y cierran filas sobre el liderazgo que debe ostentar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En este sentido, marcan una hoja de ruta abierta a nuevas alianzas, que transcienda la suma de siglas y que agrupe a cuantos más partidos mejor bajo un mismo paraguas, tanto en las generales como las municipales.

Esta propuesta llega después de que el pasado fin de semana se celebrase en Valencia un acto que reunió a Yolanda Díaz con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra; la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain.

Precisamente Díaz, Colau y Oltra volverán a coincidir el domingo en Barcelona en la clausura de dicha asamblea, en la que también se proyectará un mensaje grabado de la líder de Podemos, Ione Belarra, que fue invitada al foro pero que no puede desplazarse a la ciudad condal. Sí estará presente el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Desde que ascendió al liderazgo de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo ha escenificado en diversas ocasiones su sintonía con Colau (también con Oltra) y en su gabinete hay miembros que proceden de la confluencia catalana, como Josep Vendrell.

ESCUELA DE VERANO DE IU BUSCA AVANZAR EN LA UNIDAD

Por su parte, IU celebra también este fin de semana su 'Escuela de otoño' que congrega a distintas sensibilidades de izquierda y se marca como objetivo tejer complicidades para avanzar en la unidad de las fuerzas progresistas.

De esta forma, en este foro también habrá representantes sindicales, como el secretario general de CCOO Unai Sordo, cargos de Podemos y el diputado de Más Madrid Jorge Moruno.

El espacio de debate de IU considera un éxito congregar a diversos agentes del arco progresista para poder "construir un horizonte compartido" y recuperar la iniciativa política. "Necesitamos pensar juntos y escucharnos", destacaron en la federación que lidera Garzón, muy favorable a una candidatura unitarias a la izquierda del PSOE.

La formación ya ha señalado como una prioridad estratégica, al igual que Podemos, las próximas elecciones municipales y confía en que ese ensanchamiento del espacio de izquierda se plasme con unos criterios de homogeneidad en los distintos territorios.

BELARRA, LULA E IGLESIAS EN MADRID

Mientras, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales participará este sábado junto al expresidente brasileño, Lula da Silva, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias bajo el título 'Construir futuro: retos y alianzas populares', que también reúne a representantes sindicales, al secretario general del PCE, Enrique Santiago, e incluso a la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul.

El acto de Valencia ha sido interpretado desde las distintas patas del espacio confederal como un avance de cara a la posibilidad de ensanchar el espacio de la izquierda bajo el liderazgo de Díaz, en el que todos quieren estar involucrados. De hecho, en la formación morada postularon que abre la puerta a la posibilidad de alcanzar acuerdos con Más País o Compromís.

En su última 'Universidad de otoño', la formación ya dejó patente su respaldo a la estrategia de Díaz para ensanchar el espacio del cambio, mensaje que también ha reiterado la propia Belarra.

DÍAZ, MÓNICA GARCÍA Y COMPROMÍS REBAJAN LA EXPECTACIÓN

No obstante, la propia titular de Trabajo ha dejado claro esta semana que ese evento no supuso el lanzamiento de ninguna plataforma política, que está volcada en la gestión dentro del Gobierno. También ha reiterado en varias ocasiones que no ha decidido si será candidata a los próximos comicios y que quiere impulsar una fase de escucha activa con la sociedad, que debe ser la protagonista del proceso mientras que los partidos deben tener un rol secundario.

Desde su entorno optan por la prudencia al subrayar que los tiempos de este proceso, al que prefieren no poner categorías, se irán desarrollando, dado que esa primera fase aún no ha llegado.

También la líder de Más Madrid ha subrayado que esa cita entre dirigentes progresista no supone nada más que un acto para reivindicar otra forma de hacer política mientras que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recalcado que aún no es momento de pensar en las elecciones, enfatizando que la forma en la que concurrirá su formación la elegirán los militantes.

IGLESIAS ACONSEJÓ CERRAR PRONTO EL ROL DE LOS PARTIDOS

No obstante, el exsecretario general de Podemos y ahora presidente del Instituto 25M, el 'think tank' de la formación morada, instó esta semana a cerrar "pronto" el rol de los partidos que se sumarán al frente amplio y opinó que Podemos e IU tendrán un papel "importante", dado que no basta con "diferentes caras y nombres".

Una idea similar al director de esta fundación, Juan Carlos Monedero, quien ya en la pasada 'Universidad de otoño' mostró su repaldo al liderazgo de la vicepresidenta segunda y recalcó que Podemos debe ser "la nave nodriza" de un frente amplio, que requiere de un partido fuerte".