Los comunes piden al Govern no dejar "margen de duda" en las alegaciones para aplazar el 14F

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de los comunes a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern no ha hecho bien el decreto de aplazamiento electoral, y le pide no dejar "margen de duda" en las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En su intervención este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament tras la comparecencia del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha instado al Ejecutivo catalán que explique correctamente al tribunal "por qué no se deben aplazar estas elecciones", y cree que se tiene que justificar muy bien.

"Pido menos perplejidad y más hacer las cosas bien. Hacer las elecciones el 14 de febrero es un desastre en criterios sanitarios y en términos de participación ciudadana", ha remarcado.

Por otro lado, ha urgido al Govern a dar a conocer los criterios objetivos para decidir si el 30 de mayo se celebran o no las elecciones, porque a su juicio en el decreto no quedaba claro: "Quedaba abierto, llegábamos al 30 de mayo y el Govern podía decidir unilateralmente si eran el 30 o no".

Por último, Albiach ha reprochado al Govern que le ha faltado valor a la hora de aplicar las medidas restrictivas y le pregunta a Aragonès: "Vicepresidente, ¿usted cree que hacen falta medidas para no ir abocados al escenario que nos están dibujando desde Salud de colapso hospitalario, UCIs saturadas y desprogramación de intervenciones quirúrgicas graves?".