Comunes reprochan al PSOE que los indultos se retrasen "deliberadamente"

Barcelona, 9 dic (EFE).- El líder de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha reprochado al PSOE, socio del Gobierno de coalición, que los indultos para los presos del "procés" se estén tramitando de forma "deliberadamente" lenta.

En una entrevista en TV3, Asens ha asegurado que "cuando hay voluntad política" los indultos pueden tramitarse de forma "mucho más rápida" y ha dicho confiar en que "no afecte el ruido" del PP y su rechazo a la medida de gracia ni que tampoco le "condicionen" motivos "partidistas" o "electorales".

Asens, autor de la propuesta para la reforma del delito de sedición en el Código Penal, ha señalado que los indultos, "con los que estaba de acuerdo el PSOE", están aún en la primera fase, la de la petición de informe al Tribunal Supremo.

Superada esa fase y la de opinión de la Fiscalía, "la pelota pasará al Ministerio de Justicia y al consejo de ministros", ha dicho Asens.

"Lo ideal sería que llegasen (los indultos) antes de elecciones. Sería lo ideal para que todos los partidos pudieran concurrir en igualdad de condiciones", ha apuntado Asens, quien ha reconocido que sobre este asunto ha "perdido la paciencia" con el PSOE y por eso ha decidido "elevar el tono (...) en los medios de comunicación".

A propósito de las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre que los indultos podrían llegar después de final de año y eso no implicaría un incumplimiento de los pactos de investidura con Unidas Podemos, Asens ha señalado que sus palabras son "preocupantes".

"En una coalición lo ideal sería no tener que verbalizar la discrepancia. He estado mucho tiempo callado y he sido muy leal con el Gobierno, pero tenemos acuerdos de legislatura para desjudicializar el conflicto en Cataluña", ha dicho.

Y Asens ha proseguido: "hablamos de personas que llevan 3 años en prisión. Ahora que ha pasado lo peor de la pandemia, no se pueden dar más excusas".

En cuanto a la posibilidad de que existiera un pacto PSOE-PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial que incluyera la condición de los populares de no otorgar indultos a los condenados del 1-O, Asens ha dicho que "no tiene elementos" para pensar que exista tal acuerdo y que Campo le ha negado que así sea.

Con todo, el diputado de los comunes en la cámara baja ha destacado la trascendencia de que en este mes de diciembre se prevea el inicio de la tramitación del anteproyecto para la reforma del delito de sedición, un cambio legal que da solidez argumental a los indultos, ha explicado.

Preguntado sobre si no tiene prisa en los indultos antes del 14-F por motivos electorales como habría inferido en declaraciones a los medios la vicepresidenta Carmen Calvo, Asens ha respondido que a quien le podría beneficiar, en este caso retrasando la medida, es al PSOE porque "su objetivo en Cataluña es recuperar todo el voto posible antiindependentista" que se llevó Ciudadanos en 2017.