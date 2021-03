La Comunidad de Madrid advierte que no aplicará medidas que "intervengan la esfera privada" en materia de vivienda

David Pérez critica normas como los topes al alquiler por ser "contraproducentes" y haber fallado en otros lugares

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha advertido al Ejecutivo central de que no aplicarán medidas que "intervengan en la esfera privada" o que "pisoteen la Constitución" tras incluir el Gobierno nacional en su Estrategia de Desarrollo Sostenible poner topes a los alquileres.

"Creemos que lo que hay que hacer es defender y trabajar por el acceso a la vivienda, pero no en el sectarismo ideológico, no desde el empeño por poner medidas no compatibles por la Constitución o que no han funcionado", ha espetado el consejero en declaraciones suministradas a los medios.

El texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido elaborado por la vicepresidencia segunda, que lidera Pablo Iglesias, y se ha presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes e incluye el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda que se está negociando entre los dos partidos de la coalición en este momento.

Pérez ha censurado la "insistencia" en introducir legislaciones como los topes al alquiler o el "fomento de derechos de los okupas" frente a los de sus "víctimas", recogidos por la Constitución Española.

Sobre la limitación de las rentas ha reiterado que esta estrategia ha "fracasado" donde se ha puesto en marcha y ha citado como ejemplo de ello París o Berlín. "Pedimos respeto a la Constitución Española, a la libertad y, sobre todo, realismo a la hora de aplicar medidas que realmente sean positivas y no acaben siendo contraproducentes", ha zanjado.