La Comunidad de Madrid lamenta el mensaje de Montero tras el indulto a Rivas

Madrid, 17 nov (EFE).- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha calificado de "absolutamente deleznable" que una ministra del Gobierno, en alusión a la de Igualdad, Irene Montero, entienda que el indulto de Juana Rivas es un acto de "justicia y reparación".

El Consejo de Ministros concedió el martes el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido, el italiano Francesco Arcuri.

El Gobierno ha rebajado la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó este indulto parcial de "acto de justicia y reparación" que supone el "cierre de una brecha" entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López ha subrayado este mediodía que aunque se haya hecho "un perdón parcial" sigue existiendo delito, y ha llamado a "no olvidar" que el reproche penal "sigue existiendo".

"Es absolutamente deleznable que una ministra del Gobierno de España entienda que esto es el ejercicio de un derecho, que es la reparación de una situación jurídica de injusticia", ha señalado López, quien opina que estas afirmaciones envían un mensaje a los padres o madres de que tienen "el derecho de poder privar de la custodia de sus hijos al otro cónyuge".

Ha aseverado que "no se puede permitir que un ministro del Gobierno" vuelva a cuestionar al Poder Judicial, a poner en cuestión su actuación y a despreciarlo, y ha argumentado que lo grave no es el indulto, si no las consecuencias que quiere atribuir al indulto el Gobierno de España.

"Es un absoluto escándalo que una ministra niegue la verdad y confunda lo que es un delito, un reproche penal y una consecuencia penal, con el ejercicio de un derecho. No se puede permitir que esto ocurra en un Gobierno de un país democrático de Europa", ha concluido.