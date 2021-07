Las comunidades endurecen las restricciones en plena quinta ola

Madrid, 23 jul (EFE).- En plena quinta ola de la pandemia de la covid-19 en España, la mayoría de las comunidades autónomas endurecen esta semana sus restricciones en el ocio y las reuniones entre no convivientes, y siete de ellas han solicitado o tienen ya autorizado el toque de queda nocturno.

Asturias, Aragón y Canarias han pedido a la Justicia el toque de queda para limitar la movilidad nocturna de la población, medida admitida desde este viernes en Navarra los fines de semana y días festivos, mientras seguirá vigente esta semana en Cantabria, y se ha ampliado en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

El toque de queda ha sido rechazado por los Tribunales Superiores en Extremadura y Canarias, aunque Canarias ha vuelto a insistir ante la Justicia, al igual que hizo Navarra, que tras un rechazo el martes pasado ha obtenido luz verde este viernes.

En la nueva solicitud, Navarra pedía esta medida solo para los fines de semana y los festivos de localidades con alto riesgo de la covid, así como limitaciones de movilidad nocturna en las localidades que suspenden festejos patronales, las conocidas como no-fiestas.

Tras los nuevos datos notificados esta semana sobre la pandemia, han anunciado también la intención de implantar toques de queda Aragón, para Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro, y Asturias, para sus concejos que lleguen al riesgo extremo próximamente.

Andalucía ha acordado de momento no aplicar restricciones nocturnas en ningún municipio, al no presentar ninguno tasas de incidencia por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes en ascenso. No obstante, el cierre perimetral de Peal de Becerro (Jaén) ya tiene aval judicial, tras una denegación anterior.

En Baleares, hay luz verde judicial a prohibir desde este sábado las reuniones entre personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados de la 1.00 a las 6.00 horas en Mallorca, Ibiza y Menorca. En Formentera, esta limitación será de 2.00 a 6.00 horas.

Euskadi no pide el toque de queda a pesar del récord de contagios, pero adelantará a la 1.00 el cierre de la hostelería y hará necesario el uso de la mascarilla en entornos urbanos transitados.

Canarias fue la primera comunidad en recurrir al Tribunal Supremo el rechazo al toque de queda por parte de su tribunal autonómico, y sigue a la espera de su resolución.

Canarias y Galicia son las dos comunidades que han decidido comenzar a exigir el certificado covid para acceder al interior de locales en zonas y municipios con alto riesgo de propagación del coronavirus, de forma similar a lo decidido en Francia e Italia.

Así queda el mapa de restricciones por comunidades autónomas para este fin de semana:

ANDALUCÍA

La provincia de Málaga está entera en el nivel de alerta 3, mientras que las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada están en nivel 2. También en nivel 2 se encuentran la ciudades de Sevilla, Almería y Jaén, así como la costa onubense y varios distritos de las provincias sevillana y jienense.

La Junta de Andalucía ha instado a las autoridades locales a cerrar las playas de 23.00 a 07.00 horas en aquellos municipios costeros que se encuentren al menos en nivel 2 de alerta, exceptuando de esta medida los servicios de restauración ubicados en dichos espacios.

ARAGÓN

Aragón se mantiene en nivel de alerta 2, con nuevas modulaciones relativas a aforos y horarios en la hostelería y el ocio nocturno. Las colonias y campamentos se suspenden a partir del día 29. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene pendiente la autorización de un toque de queda nocturno, de 1.00 a 6.00, en cuatro municipios oscenses: Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro.

El cierre tanto de hostelería como de ocio nocturno está fijado a las 00.30 horas, con acceso al local hasta las 00.00 horas, sin pista de baile. Se establece el nivel de alerta 3 para las actividades de verano infantiles y juveniles, con la suspensión de las acampadas al aire y un máximo de 55 participantes en las colonias con pernocta en interior.

ASTURIAS

El Principado prevé solicitar en próximas fechas autorización judicial para aplicar el toque de queda en los municipios con mayor incidencia. De momento, permanece cerrado el interior de los locales de ocio nocturno y está prohibida la venta de alcohol desde las 22.00 a las 6.00 horas en gasolineras y comercios minoristas.

Los establecimientos hosteleros tienen que cerrar a la 1.00 y se permiten eventos multitudinarios con un máximo de 5.000 personas en exteriores, aforo que se reduce a la mitad en interiores.

BALEARES

En Mallorca, Ibiza y Menorca entra en vigor este sábado la prohibición de celebrar encuentros sociales y familiares entre personas no convivientes de 1.00 a 6.00 horas, tanto en espacios exteriores públicos y privados como en viviendas y alojamientos turísticos. En Formentera será de 2.00 a 6.00 horas.

A la misma hora que comienza esa medida restrictiva de las reuniones tendrán que estar cerrados todos los bares, restaurantes y cafeterías, donde la ocupación máxima por mesa se ha rebajado de 6 a 4 personas en interiores y de 10 a 6 clientes en terrazas. Asimismo, se ha multiplicado por diez la cuantía mínima de las multas por participar en botellones, que asciende a 1.000 euros.

Todos los viajeros que lleguen al archipiélago procedentes de otras regiones españolas tienen que rellenar un formulario de salud y presentar prueba diagnóstica reciente negativa o demostrar que tienen la pauta de vacunación completa.

CANARIAS

La isla de Tenerife ha subido al nivel 4 (riesgo extremo), mientras que Gran Canaria y La Palma han ascendido al nivel 3, en el que ya se encontraba Fuerteventura. Además, Lanzarote ha subido al nivel 2, en el que se mantiene La Gomera, mientras que El Hierro continúa en nivel 1.

El Gobierno de Canarias exige una PCR o un test de antígenos con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a todo viajero que llegue a cualquier isla desde otro punto de España o desde terceros países. Están exentos quienes ya hayan sido vacunados o hayan pasado la covid.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias denegó al Gobierno regional imponer un toque de queda nocturno, de 0.30 a 6.00 horas, en las islas a partir de nivel 3, y el ejecutivo recurrió ante el Tribunal Supremo para que se autorice.

En las islas en alerta 3, se cerrarán desde las 20.00 hasta las 6.00 horas aquellos parques, plazas, playas o espacios públicos donde se prevea que se pueden organizar botellones o reuniones multitudinarias, y la hora límite de cierre para la hostelería son las 24.00 horas para las islas en alertas 1, 2 y 3.

CANTABRIA

Cantabria tiene desde el sábado pasado un toque de queda en 53 municipios, que suponen casi el 90 % de la población, en los que la movilidad está limitada entre la 1.00 y las 6.00 horas.

A pesar de haber llegado al nivel 3 de alerta (riesgo alto de contagios de coronavirus), este no está consolidado, con lo cual las medidas de aforos se mantienen de momento para esta próxima semana, es decir, en nivel 2 están 60 municipios y los otros 42 de la comunidad en nivel 1.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha anunciado que la próxima semana el toque de queda se ampliará a más municipios y se pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, posiblemente el martes 27, que ratifique esa nueva medida.

CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha no se han modificado las medidas esta semana. Los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir hasta las 2.00, con un aforo máximo del 75 % en interiores y del 100 % en terrazas, con el servicio en barra prohibido.

Las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno pueden abrir hasta las 3.00, con un aforo del 75 % en el interior y del 100 % en terrazas. Al aire libre está permitido el baile, siempre que se respete la distancia interpersonal. En los centros comerciales, el aforo es del 75 %.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su posición, ya expresada en semanas anteriores, de que en el corto plazo no tiene previsto endurecer estas medidas, toda vez que, con una incidencia acumulada de 276 casos por 100.000 habitantes, es la comunidad autónoma con menos incidencia.

CASTILLA Y LEÓN

Desde el pasado martes en Castilla y León esta prohibido el consumo en barra o de pie en los establecimientos hosteleros, que tienen el aforo al 75 % con un máximo de diez personas por mesa y el cierre a la 1.30, con admisión de clientes hasta media hora antes.

Este jueves la comunidad anotó el primer descenso en su dato de incidencia acumulada a dos semanas dentro de la escalada diaria casi vertical de la quinta ola, aunque sigue en riesgo muy alto en ese indicador, con 888 casos por 100.000 habitantes, y por encima de los mil en Burgos (1.627), Palencia y Soria.

Está cerrado el interior de discotecas y salas de fiestas y únicamente pueden abrir aquellas que tengan terrazas.

Entre las nuevas medidas para controlar la quinta ola destaca también el cierre de los parques entre la medianoche y las siete de la mañana, en los casos en los que sea posible, para evitar botellones. Sigue vigente desde el 9 de julio el cierre de las peñas y las procesiones y romerías deben ser en recinto acotado, con un aforo máximo del 75 % y mil personas si es al aire libre.

CATALUÑA

Cataluña vivirá el segundo fin de semana tras la reinstauración del toque de queda nocturno, que esta vez afectará a 165 municipios, cuatro más que hace una semana, a la vez que se mantienen otras restricciones como el cierre de toda actividad a las 00.30 horas y el límite de reunión a 10 personas.

El toque de queda es de 1.00 a 6.00 horas y afecta a la ciudad de Barcelona, las principales localidades de su área metropolitana y del litoral, y a las otras tres capitales de provincia. En su conjunto, atañe al 80 % (unos 6 millones de personas) de la población catalana.

Cierre de toda actividad a las 00.30 horas, con la excepción de la restauración en áreas de servicio de autopistas para profesionales del transporte, que queda exenta de restricciones horarias. En las actividades culturales, el aforo se mantiene en el 70 % y, como nuevo requisito, el público tiene que estar sentado, tras las imágenes de aglomeraciones de personas de pie sin mascarilla en los festivales del principio del verano.

En la restauración, aforo al 50 % en el interior, mientras que en comercios, instalaciones deportivas, actos religiosos y ceremonias civiles, al 70 %.

COMUNIDAD VALENCIANA

Este domingo por la noche entrará en vigor un toque de queda nocturno, que se prolongará hasta el 16 de agosto, en 77 municipios, en los que viven 2,6 millones de personas, más de la mitad de la comunidad, entre los que se encuentran Alicante, Benidorm, Calpe, Denia, Sagunto, Oropesa y Peñíscola.

Desde el 12 de julio ya tienen toque de queda, entre la 1.00 y las 6.00 horas, 32 municipios de más de 5.000 habitantes con mayor riesgo epidemiológico, entre los que se encuentran Valencia, Gandía y Benicàssim. La hostelería debe cerrar a las 00.30 horas y se han endurecido las sanciones al botellón, que se incorpora como infracción grave y se multa con sanciones que van desde 601 a 30.000 euros.

Desde el lunes se reducirán los aforos interiores de espectáculos y celebraciones, del 75 al 50 %, con un máximo de 1.500 personas, y deberán concluir a las 00.30 horas. El aforo de eventos en el interior de recintos deportivos baja al 50 %, con un máximo de 1.500 personas, y en piscina recreativas el aforo interior se reduce al 50 %.

EXTREMADURA

Extremadura tiene 17 municipios con cierre perimetral, once en la provincia de Badajoz y seis en la cacereña.

El horario de cierre para el ocio nocturno es a las 3.00 en aquellos locales cuya licencia de actividad así lo permita. En su interior, se permite el consumo en barra (con distancia de seguridad) y mesas de seis personas con aforo del 50 % en el interior de los mismos.

GALICIA

Desde las 0.00 horas de este sábado 24 de julio entran nuevas medidas en vigor en Galicia, según ha autorizado este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al considerarlas "idóneas, necesarias y proporcionadas", hasta el 7 de agosto.

Entre las principales medidas nuevas destaca que solo se permite la apertura del ocio nocturno en los 36 municipios en nivel máximo o alto de alerta en terrazas para consumo sentado en mesa y con un aforo máximo del 50 %, con cierre a la 1.00. En la calle, las reuniones entre no convivientes estarán prohibidas entre las 3.00 y las 6.00 horas con carácter general y entre la 1.00 y las 6.00 en los municipios en nivel máximo y alto.

Los locales de hostelería de municipios en nivel máximo y alto (36) deberán de exigir para acceder al interior una prueba diagnóstica de covid negativa realizada en las 72 horas antes o certificado de vacunación completa. Esta prueba también se exige para entrar en los locales de ocio nocturno en todos los municipios.

En nivel máximo están siete municipios (O Barco, Cambados, A Pobra, Boiro, Sanxenxo, Meaño y O Grove) y en nivel alto, 29 municipios, entre ellos Vigo, Ourense, Pontevedra y Vilagarcía.

LA RIOJA

La Rioja continúa en el nivel 2 medio de alerta, sin toque de queda ni cierre perimetral.

En hostelería y restauración, el aforo máximo en interiores es del 75 %, sin restricciones en espacios abiertos; y se mantiene la recomendación de un máximo de 6 personas por mesa; mientras que el cierre se establece según la licencia de cada establecimiento, como máximo hasta las 2.00 horas.

La consejera de Salud y portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha reconocido que esta comunidad está "en la quinta ola de manera brutal", puesto que sigue "de subida en contagios de covid, pero cree que las medidas que ya estaban adoptadas, "en estos momentos, son suficientes".

MADRID

La Comunidad de Madrid mantiene su hoja de ruta y no modifica las restricciones ya vigentes desde hace prácticamente un mes, que ya admitían aforos más permisivos, como norma general del 50 % en interiores y del 75 % en exteriores.

Los locales de ocio nocturnos pueden abrir hasta las 3.00 horas, aunque sin admitir nuevos clientes desde una hora antes. No se permite el consumo en barra, aunque sí recoger la consumición, y el baile únicamente es permitido en discotecas que ya tuvieran pistas al aire libre, con mascarilla.

Los bares, restaurantes, cines, teatros, auditorios, locales de juego, apuestas y casinos pueden cerrar como tarde a la 1.00, sin admitir nuevos clientes más allá de la medianoche y sin permitirse el consumo en barra, y las terrazas provisionales en aceras solo podrán hasta medianoche.

MURCIA

No hay toque de queda, pero sí limitación nocturna horaria en las actividades no esenciales, con cierre entre las 2.00 y las 6.00 horas.

Los aforos permitidos, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia, limitan a 10 el máximo de personas que pueden asistir a reuniones informales, salvo que se trate de convivientes. Para las celebraciones se restringe al 30 % el aforo, con un máximo de 30 personas en el interior del local y 60 en el exterior. Y en los bares y restaurantes se limita al 30 % el aforo interior.

PAÍS VASCO

En Euskadi ha entrado en vigor este viernes un nuevo decreto que adelanta a la 1.00 el cierre de la hostelería y de todas las actividades sociales y culturales, reduce los aforos al 35 % en todos los locales e instalaciones y hace obligatorio el uso de la mascarilla en zonas urbanas transitadas, también en paseos por la playa.

Siguen además prohibidos los botellones y la permanencia de grupos de personas entre la medianoche y las seis de la mañana y continúan cerrados los locales de ocio nocturno como discotecas y pubs.

Aunque el nuevo decreto entra en vigor este viernes, retrasa hasta el lunes 26 la aplicación de la reducción de aforos salvo para aquellas actividades ya contratadas, y pide a la ciudadanía que evite la movilidad entre la 1.00 y las 6.00 horas, se autoconfine en cuanto tenga síntomas de covid y colabore con los rastreadores.

NAVARRA

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha avalado este viernes, tras haberlo denegado el martes, la implantación del toque de queda nocturno en las poblaciones que tengan una alta incidencia de covid, los fines de semana y días festivos, entre la 1.00 y las 6.00 horas, en las localidades en situación epidemiológica de riesgo alto.

La medida se amplía a todos los días (sean festivos o no) en las localidades en las que se deberían estar celebrando las fiestas patronales, suspendidas este año. El toque de queda se suma a otras medidas ya en vigor, como la limitación a un máximo de 10 personas en reuniones en el exterior o la prohibición de celebrar kalejiras y pasacalles, comidas populares y festejos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.

En los interiores de la hostelería, con apertura hasta la 1.00, el aforo es del 60 % y en discotecas del 50 %, sin posibilidad de usar la pista de baile. En los comercios minoristas, el aforo es del 75 %, mientras que en los hipermercados, medias y grandes superficies la ocupación máxima es del 60 %.