Los comuns acusan a Sánchez de mirar a la derecha: "Está preocupando a mucha gente socialista"

Los comuns han acusado este martes al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, de haber mirado a la derecha en el debate de la noche de este lunes: "Está preocupando a mucha gente socialista", ha aseverado el número cuatro de la lista de los comuns al Congreso por Barcelona, Gerardo Pisarello.

"Compitió con la derecha para ver quién era más duro" con Cataluña, ha aseverado en rueda de prensa junto a la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y al secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.

Pisarello ha avisado de que, si Unidas Podemos y ECP no obtienen un resultado fuerte este domingo, "será muy difícil que el PSOE no gire a la derecha", y ha dicho que la actitud de Sánchez no contribuye al diálogo, que es lo que se requiere para desbloquear la situación, y no propuestas demagógicas, según él.

Considera que la situación requiere empatía, diálogo y el reconocimiento de los diversos actores políticos, por lo que "el voto más útil para las elecciones es el voto a ECP y Unidas Podemos", que es la fuerza política que está en mejores condiciones para desbloquear la situación, ha dicho.

Albiach ha sostenido que Sánchez está "enterrando cada vez con más fuerza la tradición maragallista" del partido socialistas, mientras que Pisarello le ha acusado de haber abandonado las posturas que defendía el PSOE y el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero --cree que su intevención fue 'prezapaterista'--.

Ha dicho que no se imagina al expresidente del Govern José Montilla celebrando la intervención de Sánchez en el debate, y Albiach ha avisado sobre votar al PSC en Catalunya: "Es como lanzar una moneda al aire, porque no sabemos dónde caerá, porque no tienen más ideología que las encuestas".

La líder de los comuns en el Parlament ha afirmado que el debate dejó claro que Sánchez "ha renunciado definitivamente a la plurinacionalidad y al federalismo, compitiendo con la derecha y la extrema derecha con una propuesta muy dura para Catalunya".

CRÍTICAS A VOX

Pisarello ha lamentado que Vox participara este lunes en el debate, "un partido preconstitucional vinculado al franquismo que hizo gala de su xenofobia y su racismo", que fue muy ofensivo con el autogobierno y abiertamente hipócrita, porque se llena la boca de patriotismo pero quiere desmantelar los servicios públicos, según él.

Martínez ha garantizado que son los votos a su espacio políticos los válidos para que Vox no sea tercera fuerza y para "frenar las tentaciones recentralizadoras del PSOE", y ha avisado de que se opondrán a las tendencias que quieren elimina el autogobierno.

Ha acusado a Sánchez de "alejarse cada vez más de la acción de un gobierno progresista y mirar hacia la derecha", y ha avisado de que sólo se avanzará a través de las alianzas plurinacionales y de construir lazos entre naciones hermanas, ha dicho.

VISITA DE REY

Preguntados por la visita del Rey a Barcelona este lunes, Pisarello ha recordado que los comuns la calificaron de inoportuna por hacerse en campaña electoral, y ha advertido: "Una intervención en catalán no es suficiente para borrar la herida que se generó en Catalunya después del discurso del 3 de octubre".

"Mientras no se produzca una rectificación de ese discurso, la fractura emocional que existe con la monarquía será irreversible", ha asegurado, y ha dicho que la Casa Real quiere negar lo que ocurrió en aquel momento, sin reconocer el contenido de la intervención del Rey después del 1-O.