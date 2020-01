Los comuns afirman que la JEC "no es quién" para quitar el acta e inhabilitar a Torra

La portavoz de los comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha dicho este sábado que la Junta electoral Central (JEC) "no es quién" para quitar el acta de diputado a Quim Torra e inhabilitarlo como presidente de la Generalitat.

Durante el pleno para dar respuesta a la resolución de la JEC, Segovia ha reconocido que Torra no les gusta como presidente, pero ha asegurado que el debate de este sábado supone la voluntad de "preservar la institución de la Presidencia".

"Usted señor Torra es hoy diputado y presidente porque el Estatut dice que no se puede inhabilitar hasta que hay una sentencia firme, y no hace falta votar una propuesta de resolución por mucho que lo diga Cs", ha zanjado.

En base a que fueron PP y Cs quienes presentaron el recurso a la JEC, la diputada de los comuns ha sostenido que esta situación jurídica responde a la estrategia de "una derecha cada vez más reaccionaria que cree, que el Estado es suyo, y que solo quiere bilis y bilis y bilis y bloquear".

Ha defendido el acuerdo de Gobierno para conseguir un Ejecutivo progresista, cree que no será perfecto, pero asegura que abrirá una ventana de oportunidad para solventar el conflicto catalán y ha criticado a JxCat por no avalarlo: "No les ayuda quedarse solos también en Madrid. Tendrían que pensar a dónde les lleva: al grupo mixto --si no fuera por el grupo de Errejón-- y a votar con quien votan" en el pleno de investidura.