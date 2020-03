Los comuns sobre el escenario 'B' de Puigdemont: "El único escenario real" es el diálogo

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha avisado este lunes de que "el único escenario real es hacer que la mesa de diálogo funcione", después de que el expresidente del Govern y eurodiputado, Carles Puigdemont, haya llamado a preparar un 'escenario B' en caso de que la negociación con el Estado fracase, sin renunciar a al vía unilateral, aunque cree que debería ser el último recurso.

Mena ha remarcado que la única alternativa real y efectiva para solucionar el conflicto es que todos los actores dediquen todas sus fuerzas al diálogo: "La unilateralidad, además de ser una vía fracasada, es incompatible con el diálogo. Dediquemos todos los esfuerzos no a vías fracasadas, sino a garantizar que esta mesa funcione", ha añadido preguntado en rueda de prensa.

Después del acto del sábado del Consell de al República, ANC y Òmnium en Perpignan (Francia), con Puigdemont, Mena ha pedido a JxCat que "salga de la saga 'procesista" y aclare si está comprometido con la mesa de diálogo, que no es un nuevo juguete 'procesista' de JxCat, sino el principal instrumento para avanzar nacional y socialmente, en palabras de Mena.

"O se está al lado de la mesa de diálogo o se está al lado de los enemigos del diálogo" que quieren hacerla fracasar, ha advertido, y ha dicho que los catalanes merecen saber si la formación y el presidente del Govern, Quim Torra, creen que acudieron a la reunión de la mesa para participar de una 'engañifa' --palabra que utilizó la eurodiputada y exconsellera Clara Ponsatí en Perpignan--.

Si lo creen, "significa que están haciendo un paripé mintiendo a los catalanes, diciendo que no se levantarán de la mesa", ha aseverado Mena, que ha remarcado que no es compatible estar en la mesa de diálogo por un lado y por el otro decir que es un engaño, porque el engaño es insistir en vías fracasadas que no cuentan con el apoyo de la mayoría de los catalanes, según él.

Mena, que ha defendido convocar también la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, ha recordado que los comuns trabajan desde antes de formar parte del Gobierno en soluciones para que los dirigentes independentistas encarcelados puedan salir de prisión, y que la mejor vía es una reforma de Código Penal: "Se debe trabajar desde la discreción".

A preguntas de los periodistas, Mena ha explicado que los comuns y el Govern están trabajando en alternativas para que "las instituciones sean instrumentos válidos" y puedan ser acusación popular en casos judiciales por la actuación policial del 1-O, algo que han hecho mediante enmiendas presentadas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos, ha informado el 'Ara.

DÍA DE LA MUJER

Mena ha recordado que este domingo, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, y ha avanzado que caras visibles de su formación acudirán a actos convocados, y que su futura candidata a las elecciones, Jéssica Albiach, participará el sábado en un acto con la filósofa Clara Serra y el escritor Roy Galán sobre feminismo.

Ha defendido que la tarea institucional debe centrarse en generar espacios seguros y accesibles para que todas las víctimas tengan suficiente seguridad como para denunciar, y ha avisado de que "mentir sobre denuncias falsas, como hacen los negacionistas de Vox, es tomar partido por los asesinos, y no por las víctimas".