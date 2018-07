Los comuns lamentan la suspensión de diputados y se abren a que el Parlament lo debata

La portavoz de los comuns en el Parlament, Elisenda Alamany, ha lamentado este martes que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya suspendido de cargo público a seis diputados investigados por el proceso soberanista, entre ellos al expresidente Carles Puigdemont.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha afirmado que "no hubo violencia y no puede haber delito de rebelión", y ha reclamado que se afronte esta cuestión desde la negociación política entre gobiernos, no desde la acción de los tribunales.

Los comuns critican "la vía Llarena" de procesar a los dirigentes soberanistas, y han confiado en que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa suponga un cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado y se retiren los cargos actuales que se les imputan a los investigados por el proceso soberanista.

"El cambio de Gobierno debería notarse en alguna cosa. Emplazamos a Sánchez a encontrar soluciones de fondo. Una de las prioridades de la nueva fiscal general del Estado debería ser retirar los cargos" que pesan actualmente contra los presos soberanistas.

VOTAR O NO VOTAR

Preguntada por si el Parlament debe aplicar la decisión del Supremo o someterlo a consideración del pleno si son suspendidos o no --y por lo tanto desacatar--, no lo ha aclarado y ha deseado que la Cámara catalana aplique "la mejor estrategia para garantizar los derechos políticos de los parlamentarios catalanes".

Si los partidos soberanistas deciden someter a votación del pleno la suspensión o no de los diputados, los comuns aseguran que primero estudiarán la propuesta, y luego votarán en "coherencia" con lo que han defendido hasta la fecha.

Sí ha advertido de que, si el pleno de la Cámara acaba votando si hay que suspender o no a estos diputados afectados por la resolución del Supremo, está votación "desgraciadamente podría no tener consecuencias" ya que seguramente acabará prevaleciendo la voluntad del juez.

"Es un debate eminentemente jurídico y complejo. Podría no tener consecuencias una votación de estas características. Seremos coherentes con lo que hemos defendido y estaremos en contra de la judicialización de la política", ha concluido.