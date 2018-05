El concejal de Zaragoza dice que no se compraría una casa como la de Iglesias

En rueda de prensa, tras presentar un balance del programa 'Alegra tu vivienda', el concejal de Zaragoza en Común ha criticado que en este caso se produce "un trato diferenciado dependiendo del color y el partido de quien sea", al preguntarse "dónde viven Albert Rivera, Pedro Sánchez o cuál es el patrimonio personal de Mariano Rajoy", para estimar que si se supiera "algunos se sonrojarían".

En el caso del chalet de lujo comprado por el líder de Podemos y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Híjar ha afirmado que él no compraría "una casa así", dado que además "no me darían esa hipoteca".

Ha observado que, en su caso, no es su "modelo" residir "fuera de la ciudad consolidada", si bien ha incidido en que es "por una cuestión personal mía" y ha rechazado realizar más valoraciones sobre la vivienda de Iglesias y Montero.