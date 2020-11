Concejal socialista de Madrid dice que no se cree los datos del Gobierno regional sobre la pandemia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El concejal socialista portavoz en la comisión de Seguridad y Emergencias, Ramón Silva, ha reconocido este miércoles que no se cree los datos que publica el Ejecutivo madrileño sobre la incidencia del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

"Quiero manifestar que es un dato positivo cuando se observa que los diferentes indicadores de la Comunidad dan una cierta mejoría. A la vez manifiesto con total sinceridad mi duda respecto a los datos que publica la Comunidad. Yo no me creo los datos que publica la Comunidad. Sí me creo que están mejorando los indicadores en nuestra Comunidad", ha aseverado el edil durante su intervención en la comisión del ramo celebrada en el Palacio de Cibeles.

Silva ha indicado que en mayo, la región "quiso salir de fase cero sin cumplir los requisitos, fue la última en imponer mascarillas salvo Canarias, la segunda ola golpeó con más fuerza, y ahora hay quienes quieren correr para llegar a unas Navidades que van a ser mucho peores que las de los últimos años".

En este punto, el concejal del PSOE ha asegurado que "cuanto antes" se diga, "será mejor, y se hará un bien reconociendo que la cosa no está para celebraciones".

Del mismo modo, Ramón Silva ha trasladado su "apoyo a todos esos comerciantes y hosteleros que sufren mucho por mantener sus negocios, y a esos muchos trabajadores precarios del sector, sin contrato en muchos casos, y sin horizonte de reincorporarse pronto al mercado".