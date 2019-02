Tres concejales del gobierno de A Coruña no repetirán en Marea Atlántica para las elecciones municipales

Tres concejales del gobierno local coruñés no repetirán en Marea Atlántica para las elecciones municipales de mayo, según han comunicado a través de las redes sociales.

El primero en hacerlo fue en la tarde del jueves el edil de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, al que se han sumado la concejala de Facenda, Eugenia Vieito, y el edil de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío.

En su Twitter, Grandío afirma, en alusión a las primarias en Marea Atlántica, que empieza un "viaje" en el que "toca abrir nuevas rutas". "Pero de ésta no lo haré como tripulación por motivaciones personales", las mismas alegadas por Sande.

Como el concejal de Culturas, ha calificado también de "inolvidable" la experiencia vivida en el Consistorio. "Con una tripulación excepcional acorde a los momentos vividos", ha señalado.

Mientras, la concejala de Facenda, Eugenia Vieito, afirma que siempre ha estado de acuerdo en que la política es "una pasión y no una profesión". "Y cuando no es así y los demás lo aprecian, hay que dejarla y coger aire", argumenta para explicar por qué no formará parte de la lista de primarias de Marea Atlántica.

AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE

A los tres, el regidor les ha agradecido su trabajo. "Muchas gracias por todo lo que habéis aportado en este tiempo", señala en su Twitter. "Muchas gracias por el esfuerzo, por las horas de trabajo, por estar ahí en los logros y en las derrotas", añade.

Por su parte, Marea Atlántica, también en redes sociales, destaca el "labor comprometido con el cambio" de estos tres ediles. "La memoria de lo compartido y nuestro profundo agradecimiento por su trabajo honesto y sincero", manifiesta.

PRIMARIAS

Estos anuncios se producen ante el próximo cierre del plazo para presentar candidaturas en el proceso de primarias de Marea Atlántica para elegir la lista que se presentará a las elecciones. Este plazo termina este domingo, día 3. Después, entre el 15 y el 17 de febrero, se celebrarán las primarias.

La proclamación definitiva de los resultados se conocerá el 21 de febrero y siete días después, el 28, se incluirá el nombre de 'notables' que se incluirán en la lista elegida previamente.