El conductor que mató a otro circulando en sentido contrario "no recuerda nada"

El acusado de causar la muerte de un conductor contra el que chocó frontalmente su vehículo, tras haber recorrido más de 9 kilómetros bajo los efectos del alcohol por la Autovía de la Meseta (A-67), ha declarado hoy que no recuerda nada de lo ocurrido ese día.

"Se que estuvimos en Bilbao y no me acuerdo de más hasta que aparecí en la UVI de Valdecilla", ha testificado el acusado ante el Jurado Popular que desde este martes juzga en la Audiencia de Cantabria al joven de 30 años que en agosto de 2016 condujo en sentido contrario por A-67 hasta que chocó contra otro vehículo cuyo conductor, de 34, falleció.

El acusado ha relatado que había quedado con un amigo en la Hostería de Boo y desde allí se desplazaron a las fiestas de Bilbao, donde no recuerda haber bebido más de una cerveza, aunque tras el accidente, tenía un nivel etílico en sangre de 1,93 gramos de alcohol por litro.

"No me acuerdo de nada... no puedo llegar a entender lo que pasó" ha afirmado el acusado, que desde el accidente estuvo en prisión provisional hasta agosto de 2018.

Tampoco recuerda si ese día tomó la medicación que tenía prescrita, pero que, según ha señalado, no ingería cuando iba a salir porque en caso de que bebiera "hace daño".

El fiscal, que solicita 13 años de prisión y una indemnización de 195.000 euros para la familia del fallecido, se ha dirigido al jurado para señalar, en sus alegaciones previas, que se le acusa de un delito contra la seguridad vial en concurso con otro de homicidio, porque "no fue una imprudencia o una conducción temeraria", ya que, "hubo intención".

"Atacó la seguridad del tráfico y de la vida", con una acción que "la sostuvo, porque tuvo posibilidad de rectificar en 9,5 kilómetros".

Y es que, para cuando se produjo el choque, a la altura de Barreda, el acusado ya había sido avisado varias veces por vehículos que iban en la dirección correcta, que le dieron las luces y le pitaron.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el entorno de la víctima, también pide 13 años de cárcel y eleva la petición de indemnización a asumir por él y su compañía aseguradora a 258.000 euros.

La defensa ha reconocido que su representando "no es absolutamente inocente", porque aquel día "tuvo una actitud reprobable y merece un castigo por ello", de ahí que solicite dos años y medio de cárcel y cuatro de privación del permiso de conducir por un delito contra la seguridad vial en concurso con otro de homicidio imprudente.