iLe resalta la conexión de los artistas de Puerto Rico en la crisis política

La cantante iLe resaltó este martes la conexión de los artistas puertorriqueños en las protestas para exigir la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, pues afirmó a Efe que parte de su misión "es mantenerse presentes y conectados" con las situaciones en la isla.

"Somos artistas, pero también puertorriqueños por encima de eso. Por eso yo creo que es importante tener eso bien presente, que parte del trabajo del artista es mantenerse presente y conectado con lo que pasa en el país", afirmó Ileana Cabra, iLe.

Cabra, junto a otros artistas, entre ellos, su hermano René Pérez (Residente), Bad Bunny, Ricky Martin, Tommy Torres, Ednita Nazario, Sie7e, entre otros, participaron de las diversas manifestaciones y clamaron la salida de Rosselló por su participación en un chat privado que provocó una crisis política en Puerto Rico.

Y para Cabra, la presencia de estos artistas aseguró que miles de personas se tiraran a las calles para unirse al reclamo.

"Definitivamente eso ayudó en alguna forma. Quizá, gente que aún estaba dudosa, que se sintieran más seguros y más claros de que esto es bien importante y sentirse conectados de que había que estar en la calle para que esto que queremos lograr, se logre", indicó la también voz femenina de la pasada agrupación Calle 13.

Cabra, a su vez, enfatizó que la participación de los reconocidos artistas dio "un empujón que pudo haber ayudado bastante, pero realmente ya había mucha indignación de todo el país" a unirse para pedir la renuncia de Rosselló.

"En realidad, los artistas simplemente fuimos acompañantes dentro de todo esto que estaba pasando. Se sintió súper increíble", sostuvo Cabra, quien no solamente estuvo físicamente con la mayoría de los reconocidos artistas, sino que también acudió a las protestas diarias que se llevaron a cabo frente a La Fortaleza.

"Yo soy parte del pueblo. Yo no me siento desconectada porque hago música o canto. Yo no soy una cosa separada a nadie. Soy puertorriqueña. Incluso, mucha gente me dio las gracias, que los aprecio, pero no hay nada que agradecer. Este es mi país y yo quiero lo mejor para mi país. Para eso estamos: para defenderlo y protegerlo siempre", indicó.

Cabra, de otra parte, admitió que el futuro de Puerto Rico recaerá en que la isla se independice de Estados Unidos, del cual es un Estado libre asociado, por "la esperanza, más de la que tenía, ahora con todo este movimiento".

"Es injusto que con todas las riquezas que tenemos como país, que otra gente se aproveche de eso de una manera en que no hay ningún tipo de amor, cariño ni aprecio por el país, sino puro interés y aprovechamiento. Y yo creo que eso es injusto para Puerto Rico", dijo.

"Lo mejor es que nosotros mismos nos encarguemos de cuidarlo y protegerlo. Aunque tome tiempo y sea un trabajo complicado, pero todo ese empeño, esfuerzo y sudor es nuestro", dijo.

"No lo veo con ideas tergiversadas como alguna gente en cómo se debe ver el país. Nosotros somos los que dictamos el futuro de nuestro país y por eso no podemos esperar por nadie ni darle toda la confianza a gente que finalmente nos va a dejar el país vacío", puntualizó.

Wanda Vázquez asumió el pasado miércoles 7 el cargo de gobernadora una vez que el Tribunal Constitucional de Puerto Rico determinó que el mandato de Pedro Pierluisi era inconstitucional.

Pierluisi, que solamente se mantuvo en el cargo cinco días -tras jurar el 2 de agosto-, había sustituido a Rosselló, quien dimitió el 24 de julio consecuencia de la crisis e históricas manifestaciones provocadas por la publicación de un chat privado en el que junto a su círculo más cercano atacó a miembros de diferentes ámbitos sociales.