El confinamiento del opositor: entre la esperanza y la incertidumbre

Entre las oportunidades que genera el confinamiento figura, sin duda, contar con más tiempo disponible. La preparación de oposiciones puede ser, por tanto, una buena salida para mejorar el futuro profesional o acceder al mercado laboral en un momento en el que la crisis sanitaria que ya se está trasladando también a la economía.

No obstante, la crisis sanitaria hace difícil pronosticar cuándo se podrán celebrar algunas de las pruebas programadas para los próximos meses, lo que no ayuda a sumergirse en el esfuerzo que deben realizar quienes han encaminado su futuro profesional por este camino no exento de dificultades.

Así, la cuarentena, en el caso de los cerca de 80.000 aspirantes a la Guardia Civil y Policía Nacional, ha dado al traste con sus rutinas, sobre todo las físicas, y con sus objetivos.

La joven leonesa Susana Peña, que lleva meses preparándose para ingresar en la Guardia Civil, habitualmente salía a correr, nadaba en la piscina cubierta y acudía al gimnasio, pero ahora se tiene que conformar con subir y bajar las escaleras de su casa, hacer una serie de tablas de ejercicios mañana y tarde para "potenciar los músculos" y practicar yoga con el fin de seguir el ansiado "mens sana in corpore sano".

Aun así, lamenta que "buena parte" de su forma física se haya quedado por el camino desde que se declarara el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, para contener el avance de la COVID-19.

Y eso que, según confiesa, también trata de seguir los entrenamientos que el gimnasio al que acude cuelga en las redes sociales.

"La clave en estos momentos es la constancia y no distraerse con otras actividades", asegura a Efe una periodista de carrera de León que se presentará por segunda vez a las oposiciones a Guardia Civil tras quedarse el año pasado sin opciones en las pruebas teóricas.

Para pasarlas, Susana, que vive con su madre, ha ampliado sus horas de estudio, mientras sigue en contacto por correo electrónico y videollamada con su preparador, que "se encuentra en Ávila".

Elena Caballero, por su parte, también volverá a probar suerte este año para entrar en la Guardia Civil y, si se tercia, también concurrirá a las oposiciones a la Policía Nacional. Pasa la cuarentena con sus padres y cuatro de sus cinco hermanos, y uno de ellos, Alejandro, se ha convertido en su entrenador personal.

"Tenemos la suerte de tener un jardín para hacer ejercicio al aire libre y de contar con una sala con máquinas para hacer deporte", indica sobre una suerte de gimnasio con bicicleta elíptica y cinta de correr, que le convierte en una privilegiada. "Tengo amigas que viven en pisos y no pueden hacer casi nada", según señala.

Mañana y tarde, de lunes a sábado, esta joven de 24 años, que cuenta con muchos recursos audiovisuales facilitados por la Academia Policial León, hinca los codos en la mesa de escritorio de su habitación con la mirada ya puesta en septiembre. "La convocatoria de julio la veo imposible", según subraya.

"El peor escenario sería irnos a 2021", apostilla Susana sin dejar pasar por alto una "incertidumbre" que "muchas veces te hace pensar que estudias por estudiar".

Asimismo, aunque es consciente de que "hacen falta muchos agentes", teme que se convoquen menos plazas. "Está por ver el dinero que queda disponible cuando salgamos de esta situación", manifiesta resignada.

El coronavirus mantiene a ambas en vilo. Lo que no contemplan es su cancelación. Durante la anterior crisis se redujeron mucho las vacantes, pero nunca se llegaron a suspender las pruebas.

Y es que, de no celebrarse, además de la falta de reposición de todos aquellos policías y guardias civiles que se jubilan, aumentaría el déficit de seguridad que ya arrastra España desde hace unos años.

Por Raquel Santamarta