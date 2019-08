Una congresista de EE.UU. cree que Guatemala no puede ser un tercer país seguro

La congresista estadounidense Norma Torres aseguró este jueves que Guatemala no tiene la capacidad para ser un tercer país seguro, convenio que supuestamente firmó el país centroamericano con Estados Unidos para acoger a los solicitantes de asilo.

"Yo creo que he sido muy clara en mi opinión personal acerca de esto. Mi opinión personal es que no. Guatemala no está preparada para recibir a miles de personas", declaró la congresista demócrata en una breve conferencia de prensa antes de proseguir su viaje por el Triángulo Norte de Centroamérica.

Torres, que forma parte de una delegación de 12 congresistas estadounidenses, encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, admitió que este tema se abordó en diferentes reuniones que mantuvieron con varios sectores en Guatemala.

Y aunque van a seguir de cerca este asunto, para ver "qué es lo que se necesita aquí en Guatemala para poder aceptar a todas las personas", admitió que no tienen conocimiento de las consecuencias que puede tener ese acuerdo y que en Guatemala posiblemente deba ser aprobado por el Congreso.

Torres, que regresó al país que la vio nacer, envió un mensaje de apoyo al pueblo guatemalteco y dijo que los líderes sociales y activistas les han dicho que quieren "una patria que responsa a las necesidades básicas", respeto del Gobierno a los periodistas, líderes con "compromiso para el Estado de Derecho" y acceso a la Justicia.

Después de visitar un albergue en la capital, donde vieron a niños de pocos meses con sus madres adolescentes, la congresista dijo que el objetivo es trabajar para que ellos puedan "mirar un futuro" acá en su país y no se vean obligados a migrar.

"Para que la próxima Norma Torres, como yo, no tenga que irse del país, que pueda mirar un futuro aquí y que pueda llegar a un puesto en un Congreso, o presidenta o de lo que ella quiera hacer que lo pueda hacer en la patria donde ella nació", proclamó.

La congresista dijo que "ningún padre" quiere "mandar a su hijo o dejar su casa simplemente por ir a buscar un sueño" en Estados Unidos y apuntó que si lo están haciendo es porque se necesita "un liderazgo" que comience a "presentar las reformas que se necesitan".

Por su parte, Pelosi insistió en que la visita de los congresistas es "aprender como podremos trabajar juntos" para que Guatemala sea un lugar "donde las personas quieran quedarse", promover la inversión de los Estados Unidos y mejorar la seguridad de nuestra región para "el bienestar de las personas".

Sobre el tercer país seguro, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos admitió que es una situación "muy difícil", pero apuntó que falta información porque todavía no se ha completado y que por ellos visitan Guatemala para ver como contribuir.

La delegación del Congreso de Estados Unidos estaba formada por Pelosi, Eliot Engel, Nydia Velásquez, Jim McGovern, Lucille Roybal-Allard, Henry Cuellar, Aumua Amata Coleman, Norma Torres, Anthony Brown, Mary Gay Scanlon, Jesús "Chuy" GArcía, Kattie Hill y Lauren Underwood.