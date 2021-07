El congreso aprueba la ponencia de medidas de apoyo al sector cultural

Madrid, 1 jul (EFE).- La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy al informe de la ponencia que modifica el Real Decreto-ley 17/2020 de 5 de mayo de apoyo al sector cultural con medidas nuevas como las que pondrán límites a la función social de las entidades de gestión.

Con 29 votos a favor y cinco abstenciones, este informe con competencia legislativa plena ha sido hoy aprobado con la incorporación de dos enmiendas transaccionales, por lo que este proyecto de ley será elevado al Senado para ser tramitado como ley.

"La sensación de que siempre nos quedamos cortos es inevitable", ha reconocido el diputado socialista Marc Lamuá al tiempo que ha señalado que pese a existir esta sensación en todos los grupos parlamentarios el informe de la ponencia que hoy se ha aprobado incluye modificaciones que "agilizarán la lucha contra la piratería, algo que el sector llevaba mucho tiempo reclamando", así como nuevos límites para la función social de las entidades de gestión.

Se refiere, entre otras modificaciones, a que la justicia, en un plazo "improrrogable de dos días" después de haber recibido la notificación de infracción de piratería emitida por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, tendrá que trasladar el expediente al Ministerio Fiscal, a la Administración, así como a los titulares de los derechos y libertades afectados.

Asimismo, otro de los puntos más destacados de este proyecto de ley es la introducción de una nueva disposición adicional que hace referencia a los gastos de manutención y gastos y pluses de distancia por desplazamiento de los músicos.

En concreto esta adición dice que cuando los músicos se desplacen a realizar actuaciones mediante contratos "de menos de cinco días" se computarán los gastos de manutención y los gastos y pluses de distancia por el desplazamiento de aquellos desde su domicilio a la localidad donde se celebre el espectáculo.

"De lo que hoy votamos, la mayoría de cosas no responden a unas emergencias estructuralmente derivadas de la covid, pero esta tramitación abre una oportunidad para temas culturales más de fondo que venían de antes pero que no son fruto y causa única de la pandemia. Por eso este Proyecto de Ley no podía ser un cajón de sastre que sustituyera a los múltiples trabajos que debemos afrontar", ha expresado Lamuá en respuesta a las críticas de los partidos de la oposición.

Tanto Vox, como el Partido Popular o Ciudadanos han lamentado que no se hayan incluido un gran número de enmiendas que hacían relación al sector de los videojuegos o al mecenazgo.

"Es un trámite en el que se han confundido de forma deliberada los poderes ejecutivos y legislativos. El gobierno ha hecho veto de 32 enmiendas", ha criticado la diputada del PP Soledad Cruz.

Durante el debate y defensa de las enmiendas, tanto Unidas Podemos como el PNV han recordado que muchas de estas modificaciones y adhesiones incluidas podrían haberse evitado de estar desarrollado el Estatuto del Artista.

"Hay que ver cuanto antes el desarrollo del Estatuto del Artista, está bien tener un ministerio de Cultura, pero esto no es tener una garantía, el legislativo también tiene que hacer políticas que comprendan una política cultural de conjunto", ha dicho Sofía Castañón de Unidas Podemos.

El Senado recibirá ahora este proyecto de ley y, según han expresado fuentes del PSOE a Efe, esperan que a finales de este mes se pueda llevar a cabo la votación para que se convierta en ley.