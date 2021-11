El Congreso aprueba el presupuesto de Casa del Rey con apoyo de Podemos, abstención de ERC y rechazo de Vox y Cs

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el presupuesto de la Casa del Rey para 2022, dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con el respaldo de Unidas Podemos, Más País y el PNV, y el rechazo de partidos como Vox o Ciudadanos.

En concreto, el proyecto presupuestario contempla destinar a Zarzuela el próximo ejercicio un total de 8.431.150 euros, un dinero del que el Rey dispone libremente, como establece la Constitución, y que se destina a pagar al personal de la Casa del Rey y a sufragar las asignaciones de Felipe VI, la Reina Letizia y la Reina Sofía --en marzo de 2020 el Rey decidió retirar la asignación a su padre, Juan Carlos I--.

Una partida que ha cosechado 259 votos a favor --una de las cifras más elevadas de todo el proyecto-- emitidos por diputados del PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe, Foro Astruias y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero.

Y han votado en contra los diputados de Vox, Ciudadanos (que han rechazado todos los apartados de los Presupuestos), además de los independentistas catalanes de Junts y la CUP, hasta sumar 66 votos. En la votación ha habido también 23 abstenciones de ERC, Bildu, el PDeCAT y el BNG, según consta en las votaciones nominales recogidas por Europa Press.

PODEMOS NO AHORRA CRÍTICAS

Con independencia del sentido del voto, en el debate de las cuentas de Zarzuela Unidas Podemos ha criticado el "brutal" gasto que, según su diputado Roberto Uriarte, supone el mantenimiento de la Casa del Rey, unas cifras que ha contrastado con las que se destina al sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha subrayado que cobra mucho menos que muchos presidentes autonómicos, diputados regionales o alcaldes de todo el país.

Y desde el PP y Vox se han vuelto a escuchar argumentos en favor de la institución monárquica. "La mayoría de las democracias plenas son monarquías parlamentarias", ha dicho el 'popular' Vicente Tirado, quien ha confesado que para él es "un honor" defender a la que dirige Felipe VI porque es "muy útil y eficaz" y está "muy bien valorada por los españoles".

A su juicio, "el problema de España no es la Corona" sino el Gobierno que pactar con independentistas que atacan a la Monarquía porque es "el símbolo de la unidad, continuidad y permanencia de España". Además, ha defendido la "austeridad" de la Casa del Rey llegando a decir que es "más transparente" que el Gobierno de Pedro Sánchez.

LA AUSTERIDAD DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

En el argumento de lo "barata" que sale la Corona española frente a otras monarquías o repúblicas europeas ha incidido también José María Sánchez, de Vox, quien ha denunciado que el Presupuesto de la Casa del Rey es ahora menor que el de 2006 y ha señalado que el de la República italiana asciende a 224 millones y el de la francesa a 105.

Unidas Podemos ha rebatido ese argumento subrayando que, además del presupuesto de el Casa del Rey, el Estado dispone de otras partidas de Presidencia, Interior, Defensa y Cultura de las que se beneficia la Corona.

Uriarte se ha afanado en defender que es "radicalmente falso" que la española sea una monarquía "austera" y ha destacado, de entre las "ingentes" cantidades de las que a su juicio se beneficia Zarzuela, el "cajón sin fondo" de Patrimonio Nacional, "con más de cien empleados, incluidos los ayudas de cámara que están en Abu Dabi y las indemnizaciones a la tripulación del yate 'Fortuna'".

ERC SE ABSTIENE Y NI DEFIENDE SU ENMIENDA

La única enmienda presentada a la partida para Zarzuela llevaba la firma de ERC, pero ningún diputado de este grupo ha salido a defenderla. Solicitaba suprimir la partida de 8,4 millones de euros que los Presupuestos reservan para la Casa del Rey y sustituirla por un 'sueldo' para Felipe VI, de manera que cobre "como jefe del Estado" pero no como Rey.

El socialista Guillermo Meijón ha recordado a ERC que no se puede "modificar el orden constitucional" mediante una enmienda a los Presupuestos y ha recordado que, a diferencia de lo que sostienen los independentistas, Felipe VI no cobra "23.000 euros al día" porque los 8,4 millones que percibe Zarzuela son para mantener toda la Casa del Rey. "Los debate sobre Monarquía-República pueden ser muy sugerentes, pero tales cuestiones no caben en este debate", ha rematado