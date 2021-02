El Congreso recuerda mañana el 23F con Juan Carlos I como protagonista ausente

Madrid, 22 feb (EFE).- Felipe VI presidirá mañana, martes, el acto con el que el Congreso va a recordar el 40 aniversario de la intentona golpista del 23F, al que van a asistir representantes de las instituciones del Estado y de los grupos parlamentarios y en el que el gran ausente va a ser Juan Carlos I al seguir expatriado.

La conmemoración va a tener lugar en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja con la presencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de los vicepresidentes, entre ellos, Pablo Iglesias, así como portavoces de los grupos políticos, aunque los de ERC, PNV y EH Bildu han decidido no asistir.

El acto del 40 aniversario del 23F coincide con el alejamiento de España del rey Juan Carlos, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto por la polémica de sus presuntos negocios ocultos en el extranjero a los que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Al anterior jefe del Estado se le atribuye un papel decisivo en que no prosperara el asalto al Congreso encabezado por Antonio Tejero gracias al mensaje televisado con el que defendió el mantenimiento del orden constitucional.

Una de las incógnitas es si Felipe VI hará alguna referencia expresa en su discurso al rol que desempeñó su padre hace 40 años.

Es la primera vez desde su proclamación que don Felipe participa en un acto relacionado con el 23F.

En el 30 aniversario, el rey Juan Carlos asistió a un almuerzo en el Congreso con los principales líderes políticos de la época de la asonada militar, como Felipe González, Manuel Fraga o Santiago Carrillo, si bien no participó en la sesión que hubo antes en el hemiciclo.

Al acto de mañana no van a acudir PNV, ERC y EH Bildu, un plante al que se han sumado de forma simbólica otros partidos como JxCat, BNG y la CUP, a los que no les corresponde asistir al acto al no tener la portavocía de sus respectivos grupos parlamentarios.

ERC alega que se trata de "un acto de blanqueamiento tanto del rey como del régimen del 78", según fuentes de esta formación.

Además de Iglesias, va a asistir el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

La formación morada ha pedido a Felipe VI que lance "un mensaje claro de condena al franquismo" y su compromiso "inequívoco" con la democracia y que el acto no se convierta en "un lavado de cara del rey emérito, ni de la derecha golpista neofranquista".

Iglesias ha defendido en los últimos días que España no es una democracia plena, lo que ha rechazado Sánchez replicando que sí lo es, en un momento en el que han aflorado nuevas discrepancias entre los dos socios del Gobierno de coalición.

Al margen del rey, la única que va a intervenir en el acto va a ser la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien acompañarán la del Senado, Pilar Llop; el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Completan la asistencia el líder del PP, Pablo Casado, los miembros de la Mesa del Congreso, así como los dos "padres" de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Tras el acto del 23F, el pleno del Congreso debatirá una proposición no de ley de ERC a favor de suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado y a retirar el aforamiento a Juan Carlos I y a los otros miembros de la familia real que gozan de esta salvaguarda jurídica.