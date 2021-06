Congreso y Senado eligen a cuatro diputados como representantes en la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Vox no felicita a los elegidos por PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV por considerar una "vergüenza" que hayan excluido a la tercera fuerza

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea ha designado este jueves a los cuatro parlamentarios que representarán a las Cortes españolas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que celebrará su primer encuentro el próximo 19 de junio.

Los elegidos, todos diputados, han sido el socialista Héctor Gómez Hernández, que ha cosechado 19 votos; Lucía Muñoz, de Unidas Podemos, y la peneuvista Josune Gorospe, que han sumado 18 votos cada una; y el 'popular' Pablo Hispán, que se ha quedado con 13.

De su lado, tanto Vox, como Junts y Bildu habían propuesto sus propios nombres para ese foro europeo, pero los diputados Iván Espinosa de los Monteros (Vox) y Mariona Illamola (Junts) y el senador Gorka Elejabarrieta (Bildu) tan sólo han sumado tres votos cada uno, por lo que sus candidaturas no han salido adelante.

El pasado martes, cuando se conoció el acuerdo que PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV habían alcanzado sobre los miembros de esa Conferencia, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ya denunció que se hubiera dejado fuera de ese cónclave a la tercera fuerza de la Cámara en favor del PNV.

VOX NO FELICITA A LOS ELEGIDOS

Este jueves lo ha reiterado su representante en esa comisión, José María Sánchez, quien se ha negado a felicitar los elegidos porque, según ha dicho, "no se lo merecen" y porque considera una "vergüenza" que hayan decidido excluir a Vox "en beneficio del PNV", "socio ambiguo" del PSOE y del PP". "Esto es poco honorable", ha apuntado.

Además, ha aprovechado para criticar al PP por haber "premiado" al diputado Pablo Hispán con este nombramiento después de que haya sido relegado como jefe de Gabinete de Pablo Casado. A su juicio, es una "minipuerta giratoria".

También se ha quejado por cómo se ha gestionado este proceso la diputada de Ciudadanos María Muñoz Vidal, quien ha cuestionado que se acordara una candidatura conjunta sin contar con el resto de grupos, con lo que, a su juicio, esa representación no refleje la pluralidad de las Cortes. Con todo, ha recalcado que Cs ha apoyado sólo a los candidatos del PP y PSOE, y no a los de Unidas Podemos y el PNV, que "no representan los valores y principios de la UE".

CRÍTICAS POR LA ELECCIÓN

Desde Bildu, el senador Gorka Elejabarrieta ha denunciado las "anomalías" que supone que ninguno de los cuatro miembros designados estén en la ponencia que se ha creado en el Congreso en torno a la Conferencia sobre el futuro de Europa o que no haya ningún representante del Senado.

Tanto el PSOE como el PP han defendido a los aspirantes elegidos y han puesto en valor el "enorme" trabajo que van a desarrollar en las tres plenarias previstas, que suponen una "oportunidad" para "repensar" cómo se va a salir de la crisis y analizar los principales retos a los que se enfrente Europa.

Así lo ha verbalizado también la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha presidido a su vez esta sesión. Batet ha defendido que los cuatro diputados asumen una función fundamental de presentación de propuestas "que marcarán el futuro de España y Europa" en los próximos.

TENEMOS POR DELANTE "UNA GRAN OPORTUNIDAD"

"Tenemos por delante una gran oportunidad y, en esa función, estoy segura de que sabrán impulsar y defender las posiciones que desde España consigan expresar un acuerdo lo más amplio y transversal posible"", ha manifestado.

Los elegidos se estrenarán el próximo día 19 en la Asamblea Plenaria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, compuesta por 108 representantes del Parlamento Europeo, 54 del Consejo Europeo (dos por Estado miembro) y tres de la Comisión Europea, así como 108 representantes de todos los Parlamentos nacionales y otros tantos ciudadanos en nombre de la sociedad civil.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa pretende ser un ejercicio de transparencia con el que las instituciones europeas quieren promover el debate social y escuchar las actuales preocupaciones ciudadanas.

LOS RETOS DE LA CONFERENCIA

En un comunicado conjunto, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE apuntaban como grandes retos las transiciones verde y digital, fortalecer la resiliencia de Europa y su contrato social, y abordar las desigualdades en el seno de la UE para garantizar una Unión justa, sostenible e innovadora.

Este proyecto, con el que las instituciones comunitarias buscan reforzar la legitimidad democrática y el funcionamiento del proyecto europeo, se articulará a través de multitud de debates ciudadanos en los países miembros y de reuniones trasnacionales que la que se empleará una plataforma interactiva multilingüe.

Y un mecanismo de interacción asegurará que las ideas expresadas durante los debates resulten en recomendaciones concretas para dirigir la acción de la UE. De hecho, el resultado final de la Conferencia se presentará en un informe a la Presidencia Conjunta de las tres instituciones europeas, que examinarán cómo hacer un seguimiento eficaz de este informe, "cada una en el ámbito de sus competencias.