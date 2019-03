La consejera de Políticas Sociales se cuestiona si se pudo salvar la vida a la asesinada en Estepona

La consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, se ha preguntado si se podría haber salvado la vida de la mujer asesinada en Estepona con una buena gestión tras recordar que el anterior Gobierno del PSOE no gastó el 70 % de los fondos destinados a luchar contra la violencia machista.

La mujer fue apuñalada presuntamente por su marido y delante de su hijo de 15 años en Estepona (Málaga), el domingo pasado, un crimen que "me duele muchísimo", ha dicho la consejera en una entrevista con Efe.

"¿Podíamos haberla salvado, no? Ésa es la pregunta que yo siempre me hago si hubieran estado los recursos y la gestión adecuada. Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Sé que es muy dura la pregunta, pero es así, creo que ahí no hay medias tintas", ha subrayado Ruiz, elegida diputada por Ciudadanos como independiente.

La consejera ha recordado que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), denunció que el programa de lucha contra la violencia machista tenía un presupuesto de unos 12,5 millones entre el 2016 y el 2018, con Susana Díaz como presidenta, y que sólo se ejecutaron 3,5 millones, lo que supone que el 70 % del presupuesto no se utilizó.

Susana Díaz, por su parte, rechazó esa acusación y explicó que el presupuesto destinado a la protección de las víctimas se gastó "íntegramente", mientras que 6 de los 15 millones asignados a Andalucía a través del Pacto de Estado contra la Violencia Machista llegaron después de las elecciones andaluzas "y un Gobierno en funciones no lo puede ejecutar".

La consejera ha reiterado este martes que ese dinero del Pacto de Estado no se gastó, y ha enfatizado que era para atención directa a las víctimas a través de ayudas a viviendas, formación, empleo o respaldo psicológico.

También ha lamentado que, tras el crimen de este domingo, le han informado desde la Consejería que "no hay un protocolo para la atención en primera instancia de una víctima de violencia de género, es todo improvisado" y solo basado en la "buena voluntad" de los profesionales.

La consejera ha reprochado a Vox, con quien no comparte "prácticamente nada", que "no ha enfocado correctamente" la denuncia de que los profesionales de las unidades de violencia de género están "ideologizados", aunque ha reconocido que están haciendo un "análisis" al respecto.

Ruiz le ha pedido a Vox que si tienen "indicios de personas que no hacen bien su trabajo", que lo denuncien, pero que no "criminalicen" a todo un colectivo.