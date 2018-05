Un consejero de Herrera en Castilla y León insiste en que se deben adelantar las elecciones generales

"Entiendo perfectamente la postura que mostró pero no me lo tomo como una reprimenda", analiza Rey respecto de las palabras de Fernández Mañueco; el líder regional del PP aseguró que la opinión del consejero no representa ni al PP ni al Ejecutivo autonómico.

Rey opinó el pasado lunes "a título personal y con toda la libertad" desde su condición de profesor que apostaba por ese adelanto electoral y ha mantenido el mismo criterio desde entonces. Hoy ha recalcado con ironía que "no hay hechos nuevos, no hay nada nuevo, las opiniones y declaraciones oficiales son las mismas, la vida sigue igual".

En cualquier caso, el titular de Educación, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha desvelado que tras lo ocurrido ha tenido ocasión de hablar personalmente con el presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, quien no le ha retirado la confianza para que siga en el gobierno.

"Yo nunca alabé su buen gusto a la hora de seleccionarme como consejero. Por mucho más que insistí no logré convencerle de lo contrario y por el momento sigue empecinado en su equivocada idea. Salvo hechos extraordinarios, ahí seguiré ocupándome de la educación", ha sentenciado Rey.