El consejero de Economía catalán acusa al Gobierno de atraer las plataformas a Madrid con la nueva ley audiovisual

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha señalado este martes que el proyecto de ley del audiovisual no protege la producción en catalán y ha acusado al Gobierno de querer atraer a las plataformas hacia Madrid para crear allí un 'hub' de producción de series y películas.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha sostenido que el hecho de fijar en un 5% la cuota de ingresos que deben dedicarse a la producción nacional --como prevé el borrador del Gobierno-- es "una manera de atraer" las plataformas hacia Madrid.

Así, ha afirmado que el nuevo proyecto de ley no protege la producción en catalán, y que existe un riesgo "real" de desaparición de la lengua en series y películas, en un momento en que en las nuevas plataformas predomina la comunicación en otros idiomas.

Giró cree que este 5% debería elevarse hasta un 10%, de forma que un 5% pudiera dedicarse a las lenguas cooficiales: "Lo que le puedo garantizar es que la lengua y la cultura son un pilar fundamental al que no podemos renunciar en ninguna de las mesas".

Y ha avisado al Gobierno de que no se podrá "avanzar en ninguna de las negociaciones si no se preserva algo tan fundamental para el país como el idioma y su cultura", en referencia al catalán.

Por otra parte, ha explicado que él pidió no formar parte de la delegación de Junts para la mesa del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, al considerar que como conseller debía centrarse en su departamento y dejar la negociación en manos de otros.

"Una cosa es gobernar. Gobernar el país es lo que ahora nos ha tocado hacer a los consellers y conselleras, gobernar cada una de las áreas, todas ellas con muchas dificultades que debemos resolver para sacar adelante el país. Y otra es una negociación política. Debe haber gente que se dedique explícitamente a eso",

Según él, todos los consellers apoyan al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con la mesa y desean todo el "éxito" al espacio, a pesar de las diferencias que hubo en el Govern a raíz de la delegación propuesta por Junts --con personas ajenas al Ejecutivo--.

"Junts se siente vinculada a la mesa de diálogo desde el punto de vista de que nosotros no votamos en contra, nos abstuvimos. Nosotros lo que no podíamos era cambiar la propuesta de nombres, porque era igual de legítima nuestra propuesta que otra, por no entrar en los precedentes de 2020", ha añadido.

Sobre el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat --ahora suspendido--, ha sostenido que "nadie garantiza que alargando una pista" se obtenga un 'hub' internacional, algo que considera que depende de la gestión aeroportuaria.

"Decimos sí al aeropuerto, pero que preserve el medio ambiente y que tengamos garantías de que sea un 'hub'", un debate que pide combinar con el de la mejora de las infraestructuras.