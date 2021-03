Consejero Educación de Madrid desliza que el adoctrinamiento "va consustancial con la esencia de Irene Montero"

Admite que "formalmente" el Ministerio no llegó a informarles del contenido del acto

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha aseverado que "las aulas están para enseñar y aprender, no están para que se adoctrine", y ha deslizado que el adoctrinamiento "va consustancial con la esencia de Irene Montero".

En una entrevista en 'La Sexta' recogida por Europa Press, Ossorio ha explicado el acto de la ministra de Igualdad por el Día Internacional de la Mujer en un instituto de Madrid se deniega porque el Ministerio no facilita a la Consejería la información requerida sobre en qué consiste el acto, cuántas personas van a asistir o si van a acudir medios, "porque en un momento de pandemia eso es esencial". Además, ha recordado que este curso, como medida antiCovid, está prohibido que vayan personas ajenas a la comunidad educativa a los centros.

"Formalmente se deniega por ese motivo, porque no nos dicen nada. En un segundo plano, si hubiésemos sabido que era un acto para adoctrinar, una vez que nos hubiesen informado de su contenido, por supuesto que no se hubiese autorizado", ha manifestado.

A la pregunta de si la ministra de Igualdad puede realizar algún tipo de acto en algún centro educativo de la Comunidad de Madrid, Ossorio ha recordado la prohibición por protocolo Covid de que entren personas en el centro ajenas a este, y ha asegurado que son "lo máximo restrictivos".

"Nosotros lo que no queremos es que bajo ningún concepto ni la ministra, ni nadie, ni ningún político del partido que sea vaya a adoctrinar a las aulas. Las aulas están para aprender, para enseñar y aprender, no están para que se adoctrinen, por tanto, si van a adoctrinar, no podrán ir", ha agregado.

Sobre si el acto de Montero buscaba adoctrinar, ha manifestado que "formalmente" no han llegado a saberlo porque el Ministerio no llegó a informarles del contenido del acto. "Me imagino que sí, me imagino que va consustancial con la esencia de Irene Montero", ha apostillado.