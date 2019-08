Un conseller se disculpa por no estar "acertado" al vincular manteros y robos

El conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ha reconocido este lunes que no estuvo "acertado" cuando la semana pasada aseguró que el top manta genera "inseguridad" porque "distrae" a los ciudadanos y "facilita" la labor de los carteristas, y ha pedido disculpas porque no eligió el "mejor ejemplo".

En una entrevista con RAC1, Buch ha alegado que cuando vinculó la semana pasada a los manteros con los robos no estaba señalando a los vendedores ambulantes como responsables de la delincuencia.

Buch aseguró el pasado jueves, 22 de agosto, en una entrevista con Ràdio Barcelona-Cadena Ser, que el top manta es un "elemento delictivo" que "genera inseguridad", ya que "distrae" a los ciudadanos que se paran a mirar los productos expuestos, lo que "facilita" a los delincuentes la comisión de hurtos.

El conseller ha aclarado este lunes que intentó poner un ejemplo sobre por qué la encuesta de seguridad ciudadana de 2017 situaba al top manta como una preocupación ciudadana.

"Seguramente no puse el mejor ejemplo. Fue un ejemplo que me salió y seguramente no fue el mejor. Cuando uno no está del todo acertado, lo que tiene que hacer es decirlo: no estuve acertado y si alguien lo ha podido malinterpretar, pido disculpas", ha zanjado.

En cualquier caso, Buch ha insistido en que hay personas que "no tienen otro remedio" que cometer delitos para sobrevivir, porque existe un trasfondo social que se debe trabajar desde la vertiente social, no policial.

No obstante, ha remarcado que la venta ambulante en la vía pública es un "fenómeno delictivo" que está prohibido y se debe perseguir por parte de la Policía.