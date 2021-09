La consellera catalana Geis sobre si Junts irá a la mesa de diálogo si no va Sánchez: "Lo tendremos que ver"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La consellera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, ha insistido este martes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe estar en la mesa de diálogo con la Generalitat, y preguntada por si Junts se plantea no ir en caso de que él no acuda, ha dicho: "Bueno, lo tendremos que ver".

"En este sentido, el partido fue muy claro ayer en este posicionamiento", al pedir que Sánchez estuviera en este espacio, ha destacado la dirigente de Junts, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Preguntada entonces por si dejarían a ERC sola en la mesa, ha dicho que la responsabilidad es del presidente del Gobierno, "que es el que realmente debe demostrar si tiene voluntad de diálogo y de negociación", y que Junts siempre ha defendido dialogar.

"Yo no puedo responder en nombre del partido. El partido lo que dijo es lo que considero: que el presidente del Gobierno español debe estar en la mesa del diálogo, y que esta mesa del diálogo solo ha de ser una mesa si hay carpetas y un contenido, y este contenido debe estar ligado al objetivo que hemos pactado, que es amnistía y autodeterminación", ha insistido.

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, advirtió este martes de que no revelarían las personas de Junts que formarán parte de la mesa hasta que no sepan si Sánchez acudirá y hasta que no conozcan el día y el orden del día del encuentro.