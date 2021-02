Cornejo (PSOE-A) ve "irresponsable" priorizar temas internos en plena pandemia sin estar convocado el congreso regional

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha considerado este lunes que resulta "irresponsable y una falta de respeto a los andaluces" no centrarse en la pandemia de la Covid-19 y sí en temas internos del partido cuando no está convocado aún el proceso congresual que afrontará la federación andaluza previsiblemente a finales de este año 2021 o principios de 2022.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, Juan Cornejo ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la situación interna del PSOE-A y a propósito de posiciones de representantes socialistas que abogan por una renovación del liderazgo que actualmente ejerce Susana Díaz como secretaria general del PSOE-A.

Cornejo ha remarcado que el PSOE-A cuenta con "casi 45.000 militantes", y él como secretario de Organización de la federación andaluza "respeta la posición de cualquier compañero", y en esa línea ha subrayado que, "cuando se convoquen" los procesos internos, "todos los militantes en Andalucía, los que se están manifestando y los que no, y los que están en las casas del pueblo y en los municipios, serán los que libremente podrán decidir y votar".

Juan Cornejo ha subrayado que por parte de la dirección del PSOE-A están "centrados" en la pandemia, y ha apuntado que "los ciudadanos en general, y la inmensa mayoría de militantes" socialistas andaluces no entienden que en el partido "estén en temas internos y no en la situación que estamos viviendo".

"Es tan grave lo que estamos viviendo, tan triste, duro y cruel, y las consecuencias de la pandemia, que cualquier ejercicio de otras cuestiones, que llegarán cuando toque, sería un poco irresponsable y una falta de respeto a los andaluces", que "se merecen un PSOE de Andalucía en la oposición haciendo propuestas, denunciando cuando consideremos que hay cosas que no se están haciendo bien, intentando consensuar medidas que ayuden a los que más lo necesitan", ha reflexionado Juan Cornejo.

En esa línea, el dirigente socialista ha advertido de que "el Parlamento ha adoptado acuerdos que no está cumpliendo el Gobierno andaluz" en esta crisis, como por ejemplo los "250 millones" en ayudas que solicitó "para autónomos y la hostelería", y ha aseverado que el Ejecutivo de Juanma Moreno es "el peor de los gobiernos habidos y por haber en cuanto a transparencia, información y rigor" en la gestión de la crisis.

De igual modo, el secretario de Organización del PSOE-A ha defendido que, "cuando no se ha convocado ningún proceso electoral interno, cuando no hay candidatos que se vayan a presentar cuando se convoquen", la "cultura" que existe en su partido es la de salir "para apoyar, para presentar proyectos, propuestas, pero nunca para hacer daño a nadie".

"NO ES EL MOMENTO" DE LAS CUESTIONES INTERNAS

De esa manera, ha insistido en que "no es el momento" ahora de temas internos, sino de "estar centrados en la pandemia, en los andaluces, que lo que nos piden es que ayudemos en una situación tan triste, grave, dolorosa, con tantas consecuencias".

"A partir de ahí, cuando se convoque el proceso congresual, que cada militante vote, elija libremente a las personas que considere oportunas con libertad", según ha abundado Juan Cornejo, quien ha puesto de relieve al respecto que son los "45.000 militantes que tiene el PSOE-A, en números redondos, los que al final decidirán qué proyecto y qué persona puede liderar" la federación andaluza, pero ha insistido en que, "hasta que no se convoque" ese proceso, "me parece irresponsable no estar centrado" en la crisis de la Covid-19.

Tras subrayar que el PSOE es un partido "muy plural, con una libertad tremenda de expresión de los compañeros", Juan Cornejo ha defendido que presta un "mejor servicio al PSOE-A y a los intereses de los andaluces trabajando, ayudando a luchar contra la pandemia que dedicándome a hablar de cuestiones internas". "Cuando se convoque" el congreso "todo el mundo va a tener posibilidad de manifestarse libremente y votar lo que considere oportuno", ha zanjado el secretario de Organización de los socialistas andaluces.