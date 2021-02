Coronavirus.- Puig descarta flexibilizar las restricciones en la Comunitat Valenciana

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha descartado flexibilizar las restricciones vigentes en la Comunitat a causa de la pandemia de coronavirus y ha recalcado que "no estamos en un buen momento" aunque sí "mejor" que antes. "No lo veo", ha reconocido.

Así se ha manifestado Puig este domingo a preguntas de los medios de comunicación antes de presidir de manera telemática la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del PSPV. No obstante, el 'president' ha abogado por analizar "seriamente" la situación de la pandemia aunque ha afirmado que la Comunitat "no está en situación" de flexibilizar las restricciones.

Sobre este asunto, Puig ha afirmado que "a pesar de que los datos son más positivos, continúa habiendo una gran presión hospitalaria y miles de contagios". "Estamos mejor que estábamos, pero no estamos en un buen momento", ha valorado.

El jefe del Consell ha incidido en que lo más pertinente es "consolidar la posición" de la Comunitat para que "en unas semanas estemos en disposición de mirar hacia el futuro con mayor esperanza".

En este sentido, ha insistido en que ahora "más que nunca es el momento de no bajar los brazos" y de permanecer "absolutamente persuadidos de que estamos en el camino correcto" y ha valorado el "grandísimo" esfuerzo de la sociedad valenciana. "Para superar la pandemia, debemos persistir, no aflojar en absoluto y no relajarnos", ha aseverado.

Por otro lado, Puig ha mostrado su preocupación por las fiestas ilegales disueltas en las últimas horas y ha remarcado la necesidad de que "nadie actúe irresponsablemente" porque "sabemos del cansancio, pero ahora estamos más cerca de superar la pandemia y, en concreto, esta tercera ola". "Esa es la realidad", ha subrayado.

"La inmensa mayoría de la sociedad valenciana tiene un comportamiento extraordinario y ha restringido sus relaciones sociales, que es la base de la situación de este momento en el que necesitamos restringir la movilidad, las relaciones sociales y los contagios", ha asegurado.

"Continuemos así, porque en unas semanas irá a mejor, pero si continuamos siendo persistentes en este momento", ha añadido.

