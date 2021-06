Las Cortes de CyL, primer parlamento regional en aprobar una PNL en contra de los indultos a los independentistas

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en contra de los indultos de los políticos independentistas catalanes que ha presentado el Grupo Parlamentario del PP.

La votación de la PNL del PP se ha llevado a cabo por el sistema de llamamiento público y ha contado con el respaldo de 'populares', de sus socios de Gobierno, Ciudadanos (Cs), además del procurador de Por Ávila y de la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, mientras que el parlamentario de UPL, Luis Mariano Santos, ha optado por no votar, como anunció en el debate, y ha permanecido callado en su escaño al ser nombrado.

En el caso de la bancada socialista, que ha rechazado en bloque la PNL del PP "por honestidad, el sentido común y por la convivencia y por responsabilidad y lealtad con España", el procurador Juan Luis Cepa ha respondido "sin miedo no" mientras que Fernando Pablos ha afirmado "por España no" y Rubén Illera ha espetado "no hay más chorrada que esta, no". "Por la concordia no", ha respondido por su parte Luis Ángel Fernández Bayón.

La PNL del grupo que preside Alfonso Fernández Mañueco es la primera contra los indultos a los políticos independentistas catalanes que se aprueba en un parlamento autonómico y ha asumido una enmienda 'in voce' de VOX en referencia a la nación como "la patria común e indivisible de todos los españoles".

Esta PNL ha salido adelante con 42 votos a favor --PP, Ciudadanos, Por Ávila y Vox-- y con 38 en contra --PSOE, Podemos-Equo y la no adscrita, María Montero--. En el texto, los 'populares' recuerdan que los condenados por sedición y por malversación de fondos públicos "no sólo no han mostrado arrepentimiento por los hechos que han cometido, sino que además han manifestado su intención de repetirlos".