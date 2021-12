Cospedal recalca en el Congreso que Bárcenas "miente" y que usarle para hacer política "no hace bien" a la democracia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha refirmado este jueves ante la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' en que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas "miente sistemáticamente" como, según ha dicho, se ha demostrado hasta en 13 causas judiciales, y ha advertido de que "basar actuaciones judiciales y también políticas sobre declaraciones de personas" como él, "no hace ningún bien a la democracia".

Cospedal se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados sobre la operación supuestamente organizada desde el Ministerio del Interior para espiar al ex tesorero de su partido, pero sí ha aprovechado la intervención del diputado de Bildu Oskar Matute para atacar a Bárcenas.

En respuesta a Matute la también ex ministra de Defensa ha negado estar "amnésica" ni haber afirmado no saber "nada" sobre lo que le planteaban sus señorías. "No estoy amnésica ni nada por el estilo,a todo lo que aquí se ha preguntado yo he declarado en sede judicial y con mucho más rigor, si me permite decirlo", ha indicado Cospedal.

La ex 'número dos' del PP, que no ha citado en ningún momento a Bárcenas por su nombre ni su apellido y se referido a él como "esa persona" o "la persona que fue gerente y tesorro del PP", ha cerrado la comisión haciendo un repaso de algunos de los casos que le han enfrentado a él en los tribunales y en los que, ha enfatizado, se han demostrado sus "sistemáticas mentiras".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)