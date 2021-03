Costa (Junts): "Ser inhabilitado es la forma más digna de abandonar el cargo" en el Parlament

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha asegurado este miércoles que "mientras no se recupere la soberanía y la plenitud para representar el pueblo de Cataluña, ser inhabilitado es la forma más digna de abandonar el cargo" de la Mesa de la Cámara catalana.

Lo ha dicho en la última sesión de la Diputación Permanente del Parlament, en la que ha augurado que será inhabilitado, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña haya presentado una querella por presunta desobediencia contra él; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los también miembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

Costa ha agradecido la confianza de la Cámara mientras ha ocupado el cargo y se ha despedido de los trabajadores del Parlament y de los diputados que no repetirán en la próxima legislatura, especialmente del exvicepresidente de la Mesa Lluís Guinó, que "no continúa no por voluntad propia, sino por su inhabilitación".