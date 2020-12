Costa se revuelve contra ERC por pedir su dimisión y Torra sale en su defensa

Barcelona, 5 dic (EFE).- El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que pertenece a JxCat, se ha revuelto esta mañana en contra de ERC tras la petición de la formación republicana de que dimita por reunirse con fuerzas minoritarias de extrema derecha, mientras que el expresident Quim Torra ha salido en su defensa.

A través de su cuenta de Twitter, Costa, uno de los principales cargos de JxCat, ha afeado al presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, que este viernes pidiera su dimisión por "blanquear la extrema derecha".

Desde Twitter, Sabrià se hizo eco de una polémica reunión telemática celebrada el jueves en la que participaron, además de Costa, representantes de diversos grupos independentistas, incluidas algunas fuerzas minoritarias de extrema derecha, con el fin de explorar las posibilidades de conformar un frente electoral unitario del independentismo partidario de la vía unilateral.

La presencia de representantes de grupos extremistas como el Front Nacional de Catalunya o Força Catalunya -formación liderada por Santiago Espot- junto a Costa generó múltiples reacciones de rechazo en redes sociales, lo que llevó al miembro de JxCat a pedir este viernes disculpas a JxCat y a su candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, por si les podía "perjudicar".

Esta mañana, Costa ha replicado a través de su cuenta de Twitter a dirigentes de ERC como el propio Sergi Sabrià o Gabriel Rufián y les ha reprochado episodios del pasado.

En particular, ha censurado el famoso tuit sobre las "155 monedas de plata", hecho por Rufián en octubre de 2017, tras trascender que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, barajaba convocar elecciones en Cataluña para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "¿Aún te ves con autoridad moral para dar lecciones?", le ha espetado Costa.

Costa también comenta en otro tuit: "Dicen que prevéis que la próxima campaña será muy sucia", y pregunta a ERC si ya era "suficientemente limpia" la campaña electoral que tenían "preparada hace tres años", cuando se especulaba con la salida de ERC del Govern si Puigdemont convocaba elecciones.

"Es muy legítimo preguntarse en qué circunstancias es razonable dimitir. Visto con perspectiva, ¿crees que alguien debería dimitir por este tuit?", le pregunta Costa en otro mensaje a Sergi Sabrià, y enlaza un antiguo tuit del dirigente republicano en el que subraya que "las urnas que valen son las del 1 de octubre".

Visto el revuelo suscitado por su reunión, Costa dijo la víspera, también en esta red social: "Cualquiera que me conozca sabe que no iría nunca a ninguna reunión con ultras. Si ayer hubiese sabido que estarían, no me habría conectado. Si al principio hubiese oído quiénes eran los presentes, me habría desconectado. Entré de buena fe, como otra gente que me merece todo el respeto".

Esta mañana el expresidente catalán Quim Torra menciona esas explicaciones para salir en defensa de Costa, del que dice: "Si alguien ha luchado con todas sus fuerzas durante estos tres años para que no nos desviáramos del mandato del 1 de octubre es Josep Costa".

"Nadie en Cataluña ha hecho más que él. Lo digo por conocimiento propio", espeta Torra, respaldando así a Costa, cuya polémica representa un nuevo episodio de enfrentamientos entre los dos socios del Govern, ERC y JxCat, a poco más de dos meses de las elecciones catalanas.