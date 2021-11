COVITE asegura que "el odio no se ha desterrado" con el fin de ETA y advierte ante la "radicalización"

Dice que el final de ETA "fue negociado" y critica la "utilización nauseabunda" de las víctimas

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordoñez, ha asegurado que "el odio no se ha desterrado porque ETA deje de matarnos" y ha advertido de que Navarra y Euskadi "son las zonas más radicalizadas de toda Europa".

En declaraciones a los medios antes del acto de apertura de la XIX Jornada anual de COVITE, que se celebra este jueves en el Palacio Condestable de Pamplona con el título 'Diez años sin violencia terrorista de ETA: retos y prioridades en el posterrorismo', Ordoñez ha afirmado que "evidentemente estamos muchísimo mejor que hace diez años, que salíamos a la calle con la amenaza de ETA y ETA nos mataba; no hay un tiempo mejor que el que estamos viviendo, afortunadamente, estos diez años". No obstante, ha considerado que "queda mucho por hacer".

Preguntada por los acuerdos del Gobierno de Navarra con EH Bildu, la presidenta de COVITE ha señalado que "no nos gustan los pactos" con la formación abertzale porque "para nosotros no es un partido democrático; no ha hecho todavía el recorrido, la reflexión, la autocrítica que tiene que hacer". Ordoñez ha destacado que "han sido los responsables; son los herederos del brazo político" que "diseñaban las estrategias de terror y todavía no han hecho un ápice de reflexión hacia ese pasado criminal de ETA que ellos gestionaron".

De la misma manera, ha quitado veracidad a las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condicionando el apoyo a los Presupuestos Generales a la excarcelación de los presos de ETA. "Quien decide que los asesinos de mi hermano van a salir de la cárcel son los jueces que los condenaron", ha recalcado Ordoñez, que ha añadido que "afortunadamente ni el Gobierno central ni el vasco tiene ninguna competencia para excarcelar etarras". En este sentido, ha censurado la "intoxicación, crispación" y "utilización, a veces nauseabunda, de nuestra causa y de las víctimas".

En su opinión, "en este país hemos vivido cosas mucho peor -que la negociación con EH Bildu- y que nos afectan más directamente a las víctimas" como es "un final de ETA negociado que es lo que estamos viviendo". A este respecto, ha criticado que, tanto los Gobiernos del PSOE y del PP, "se han puesto muy de acuerdo en mentir a todo el país" para decir que el final de ETA "ha sido sin ninguna concesión, que el Estado de Derecho ha vencido a ETA".

"Eso es mentira, aquí ha habido un final negociado y una de las exigencias, además de la legalización de sus brazos políticos, era la impunidad", ha aseverado Ordoñez, que se ha preguntado "¿quién ha visto la operación policial de disolución de ETA? ¿Por qué sólo ha habido once detenciones relacionadas con crímenes o heridos durante diez años?".

Así, ha destacado que en los Acuerdos de Gernika de 2010, la izquierda abertzale pedía "legalizarme los brazos políticos, no me detengáis a nadie, excarcelarme a los que están y un final sin vencedores ni vencidos". "Todas esas exigencias son las que hemos comprobado que han pasado", ha afirmado.

Consuelo Ordoñez ha resaltado que "este país tiene una deuda infinita con las víctimas porque hemos pagado esta paz que hoy disfrutamos todos y que es lo mejor que ha pasado en nuestro país". Pero ha pedido que "no demos las gracias ni a Zapatero ni a Rajoy" sino a las víctimas "ya que hemos pagado con la impunidad esta paz de la que estamos disfrutando". Por eso, ha pedido "que se haga justicia y que se cuente la verdad" que sólo cuenta, ha asegurado, COVITE. "Ni otras asociaciones de víctimas ni por supuesto ningún partido político", ha subrayado.

NAVARRA Y EUSKADI, LAS ZONAS "MÁS RADICALIZADAS DE EUROPA"

La presidenta de COVITE se ha referido también a un suceso ocurrido este miércoles en un bar de Pamplona cuando fue increpada por una persona que "parecía que me iba a dar dos hostias" y que le gritó "me das un asco, no puedo contigo, yo soy de aquí de toda la puta vida". "Es penoso y es algo muy significativo que esto me haya pasado nada más poner un pie en Pamplona y meterme en un bar", ha lamentado Ordoñez, que ha criticado que "nadie" reaccionó ni le defendió ante estos ataques.

"Esa es la realidad que nos encontramos, hay una parte muy radicalizada" y "el odio no se ha desterrado porque ETA deje de matarnos", ha advertido Ordoñez, que ha considerado que "la libertad sigue secuestrada por los mismos". La presidenta de COVITE ha afirmado que este incidente "es un ejemplo de lo que está pasando y que igual las autoridades miran para otro lado" porque "nunca se han tomado en serio desradicalizar a esa parte de la sociedad".

Ha asegurado que Navarra y Euskadi "son las zonas más radicalizadas de toda Europa" y ha criticado que a nivel nacional hay planes estratégicos para prevenir la radicalización violenta yihadista pero no de la "radicalización doméstica". Consuelo Ordóñez ha asegurado que "Navarra está peor que Euskadi en estos momentos".