Covite registra diez actos de apoyo a ETA en Navarra en los seis primeros meses de 2021

PAMPLONA, 1 (EUROPA PRESS)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha documentado un total de 64 actos de apoyo a ETA, diez de ellos en Navarra, en los primeros seis meses de 2021, lo que supone que la realización de este tipo de actos ha disminuido en un 51% con respecto al mismo periodo de 2020, en el que Covite contabilizó 124 actos.

Estas acciones han sido registradas en el Observatorio de Radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que, desde 2016, se documentan todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA.

Covite considera positivo el dato de homenajes a miembros de ETA en lo que va de 2021, ya que es el más bajo desde que creó el Observatorio de Radicalización. El Colectivo solo ha tenido conocimiento de la realización de nueve homenajes, siete de ellos a etarras fallecidos, "lo cual indica que el número de 'ongi etorris' a etarras a su salida de prisión ha disminuido notablemente".

Del total de los actos de apoyo a ETA documentados, 36 han tenido lugar en Guipúzcoa, 11 en Vizcaya, 10 en Navarra, 5 en Álava y 2 en el País Vasco Francés. En cuanto a la tipología de los actos, los datos de Covite señalan que 40 han sido pintadas y pancartas de ensalzamiento a ETA; 9 homenajes a miembros de ETA; 5 manifestaciones a favor de la amnistía para los presos de ETA; y 10 acciones clasificadas como "otros actos", como episodios de acoso e intimidación a las FCSE o la agresión al exconcejal del PP en Vitoria Iñaki García Calvo.

Covite se ha felicitado por el dato de disminución de homenajes a etarras, que atribuye a su "labor constante de documentación y denuncia pública de este tipo de actos humillantes e indignos", que ha dado como resultado "el rechazo de la mayoría de la sociedad vasca y española a los 'ongi etorris', así como la condena de la mayoría de las instituciones y fuerzas políticas a los mismos, exceptuando a EH Bildu".

En palabras de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, "aunque no hayamos conseguido ganar la batalla judicial, hemos ganado la batalla social, que es incluso más importante". "Hemos logrado que la izquierda abertzale esté totalmente sola en la defensa de los 'ongi etorris', sin la comprensión ni la defensa de ningún otro sector social y político. Han recibido tanta presión para dejar de realizar este tipo de actos que han pasado a hacerlos en la clandestinidad", ha asegurado.

En este sentido, desde el Colectivo han afirmado que "ha habido un cambio en la izquierda abertzale porque hasta hace apenas un año daban mucha publicidad a los 'ongi etorris', animaban a la gente a asistir a ellos y difundían todo tipo de material audiovisual en sus medios de comunicación y sus redes sociales sobre estos homenajes". "Desde hace aproximadamente un año ya no hacen nada de eso, hacen los 'ongi etorris' a escondidas, nos cuesta mucho conseguir pruebas de que los siguen realizando, lo cual es un indicio de que han pasado a hacerlos en privado o en la clandestinidad, que era el objetivo principal de Covid", se han congratulado en el Colectivo.

Covite ha destacado también la importancia de las declaraciones institucionales realizadas desde ayuntamientos, el Gobierno vasco, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España y las instituciones europeas condenando estos hechos para lograr acabar con ellos.

El Colectivo, sin embargo, ha afeado "la labor que ha tenido la Audiencia Nacional en esta batalla" y la acusa de ser "la única institución responsable de que los homenajes públicos a miembros de ETA orgullosos de su pasado criminal se puedan realizar con total impunidad penal".

Consuelo Ordóñez ha lamentado que "la Audiencia Nacional ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de aplicar el artículo 578 del Código Penal, que recoge los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, como sí lo hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que hemos estado denunciando desde 2016".

La presidenta de Covite también ha criticado los argumentos que ha utilizado la Audiencia Nacional para archivar la mayoría de las denuncias del colectivo por ser "los mismos que esgrime la izquierda abertzale para celebrar los homenajes con impunidad: afirmar que no se trata de homenajes, sino de 'manifestaciones de alegría' por el regreso a casa de un vecino del pueblo".

Covite ha subrayado que, pese a que los actos de apoyo a ETA en general y los homenajes a etarras en particular hayan disminuido, "eso no significa que la izquierda abertzale haya condenado su pasado de complicidad con ETA y haya realizado el recorrido ético necesario para contribuir a la consolidación de la paz y la convivencia en libertad en Euskadi". "EH Bildu sigue sin condenar estos homenajes y sigue defendiendo su derecho a realizarlos, sin tener ninguna consideración hacia el dolor y la humillación que provocan a las víctimas de ETA. Si han dejado de hacerlos es porque no les ha quedado otro remedio por la presión social y política que han recibido, no porque hayan hecho una reflexión ética al respecto", han apuntado desde Covite.

En este sentido, en el Colectivo también han afirmado que EH Bildu "se ha negado a condenar la reciente agresión al ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria Iñaki García Calvo, así como el acoso que sufrió hace unos días Mikel Iturgaiz, hijo de Carlos Iturgaiz". "EH Bildu no ha condenado estos actos de matonismo. Han vuelto a demostrar que no admiten su responsabilidad en la radicalización violenta ultranacionalista de una parte de la sociedad de Euskadi y Navarra. Para erradicar este germen de intolerancia es necesario que reconozcan que durante décadas propagaron un discurso de odio que hoy sigue vivo y hay jóvenes que lo están asumiendo, lo cual es muy preocupante", ha criticado Covite.

El Colectivo ha remarcado "la necesidad de que desde las instituciones públicas se impulsen políticas de desradicalización violenta ultranacionalista y se haga pedagogía para deslegitimar el terrorismo y el proyecto político de ETA para así normalizar la paz y la convivencia en libertad en Euskadi y Navarra".