La CPI cierra la investigación sobre Colombia por crímenes de lesa humanidad

Bogotá, 28 oct (EFE).- El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este jueves en Bogotá que su oficina cerrará el caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (...) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar", aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino el comienzo de una "nueva relación", con una "interacción continua".

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde 2004, y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares desde 2009 (los primeros) y 2002 (los de lesa humanidad).