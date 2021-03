Podemos cree "un insulto a la inteligencia" los argumentos del PSOE para vetar que el Congreso investigue al rey emérito

Se queja de que se considere que la inviolabilidad efecta al ámbito privado es "eterna" y protege "incluso de actos no delictivos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, considera "un insulto a la inteligencia" los argumentos esgrimidos por PSOE, PP y Vox en la Mesa de la Cámara para vetar la tramitación de la comisión de investigación sobre las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por Juan Carlos I solicitada por su formación y otros grupos.

En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente morado ha recalcado que más de un quinto de la Cámara ha solicitado esta comisión después de que el propio rey emérito haya "confesado" que intentó defraudar a Hacienda al intentar ponerse al día con el fisco después de que le hayan "pillado".

Siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, PSOE, PP y Vox han rechazado dar trámite a esa iniciativa alegando el artículo de la Constitución que hace referencia a la inviolabilidad del jefe del Estado y al que establece que él dispone libremente del Presupuesto que anualmente recibe cada año.

Echenique ha recordado que la inviolabilidad está pensada para proteger los actos que el Rey lleva a cabo en su condición de jefe del Estado y que cuentan por tanto con el refrendo del Gobierno, pero no para protegerle de los delitos que pudiera haber cometido en su vida privada.

PRÉSTAMOS O DONACIONES

Así, se ha quejado de que la mayoría de la Mesa entienda que la inviolabidad se extiende no sólo al ámbito privado, sino que se aplica "eternamente", incluso cuando ya no se es Rey y que, además, protege incluso de hechos que no son delictivos, como sería, en su caso, la devolución por parte de Felipe VI de los préstamos que le han hecho a su padre para sus regularizaciones fiscales.

Y es que una de las cosas que querían investigar los partidos independentistas, Unidas Podemos, Más País y Compromís era si ese dinero procede de préstamos o han sido donaciones encubiertas y, en caso de ser préstamos, si Felipe VI asumiría su devolución teniendo en cuenta que se trata de millones y que su padre ya tiene una edad.

Pese al nuevo veto de la Mesa del Congreso, Echenique ha dejado claro que su formación seguirá trabajando para que estos asuntos se puedan investigar en la Cámara y ha propuesto que, mientras se consigue, se quite el "apellido de parlamentaria" a la Monarquía española.

Por otra parte, el portavoz ha aclarado que Unidas Podemos ha apoyado que se citara a Felipe VI en el Congreso para hablar de esta cuestión, pero ha rechazado, junto con el resto de partidos que integran la Mesa, citar a Pedro Sánchez por el mismo tema. Lo ha hecho en aplicación de su acuerdo con PSOE que le "obliga" a no apoyar peticiones de comparecencia del Gobierno que no sean a petición propia. "Nosotros sí cumplimos los acuerdos de gobierno", ha deslizado.

ES NECESARIA UNA LEY QUE IMPRIMA TRANSPARENCIA

También el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha criticado el rechazo a tramitar la comisión de investigación y la iniciativa que buscaba que el Rey Felipe VI compareciera en la Cámara para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre con sus regularizaciones fiscales. "Evitan una vez más que se investigue a Juan Carlos I por sus vuelos de placer no declarados a Hacienda. Es un blindaje vergonzoso", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de En Comú, Aina Vidal, ha vuelto a defender la necesidad de una ley que dote de más transparencia a la Casa Real en aspectos como la agenda de sus miembros, pues "no es muy agradecido" ver a las infantas Elena y Cristina que se vacunan ante el Covid-19 por "delante de miles de españoles que les tocaba mucho antes".

"El descrédito de la Casa Real es elemento favorable para abordar una ley más integral", ha dicho la diputada catalana, reclamando de nuevo que el rey emérito dé explicaciones sobre su regularización fiscal.