Críticas a Gabilondo tras anunciar que Maroto será vicepresidenta si gobierna

Madrid, 16 abr (EFE).- El PSOE ha anunciado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si Ángel Gabilondo forma Gobierno tras las elecciones, lo que ha despertado críticas de otros candidatos como Isabel Díaz Ayuso, que acusa el Ejecutivo de Pedro Sánchez de "dejación de funciones".

Según han confirmado fuentes socialistas, Maroto, economista de profesión, no puede concurrir a las elecciones porque las listas para el 4M ya están cerradas, pero sí podría ser elegida miembro del Gobierno si Gabilondo suma los números suficientes para ser presidente de la Comunidad.

De darse esta circunstancia, Maroto sería la segunda persona que saldría del Ejecutivo central para formar parte del Gobierno regional, porque Gabilondo contaría también en su gabinete con Hana Jalloul, que ha sido secretaria de Estado de Migraciones con Pedro Sánchez y que sí va en la lista del PSOE al 4M, como número 2.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" y de estar "obsesionado" con las elecciones madrileñas.

"Ahora proponen a una persona que proponía subir impuestos al Diesel y no bajar el IVA al turismo", ha declarado.

El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al PSOE "centrarse en ganar las elecciones" y "no vender la piel del oso antes de cazarlo".

Asegura que "le cae súper bien" Maroto y que él "no va a vetar a nadie que proponga el PSOE", aunque ha insistido en que "es muy importante no adelantarse a los tiempos", porque, además, se corre el riesgo de que los madrileños piensen que los partidos de izquierda "se están repartiendo los puestos cuando todavía no se ha votado".

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ironizado sobre si Gabilondo ya está "construyendo" una "estructura de varias vicepresidencias" en la Comunidad de Madrid para "dar acomodo" a Iglesias y así replicar la configuración del Ejecutivo central.

Tras conocerse la noticia, Maroto ha afirmado que "hay que echar a Ayuso de la Puerta del Sol para acabar con el Gobierno individualista y autoritario que en los últimos veintiséis años ha abandonado a los madrileños a su suerte".

Gabilondo avanzó hace unos días que si es elegido presidente formará "el primer gobierno paritario de la historia" de la Comunidad.

Además, ha adelantado en una entrevista a Efe que no quiere formar un gobierno tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo que incluya "extremismos", en referencia a Unidas Podemos y Vox, y lamenta que ser "moderado" tenga ahora "mala prensa".

"No estoy diciendo que Pablo Iglesias no sea una persona capaz de tener puestos de responsabilidad o de gobierno donde corresponda, pero el gobierno que queremos hacer es un gobierno que no incluya esos extremismos", ha declarado.

Ayuso, que ha rechazado este viernes formar gobierno con Gabilondo, ha prometido bonificar aún más el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, y ha propuesto que las empresas puedan comprar sus propias vacunas en el mercado y al margen de la Sanidad Pública.

"Si de mí dependiese, el 100 % de la gente de Madrid estaría protegida", ha asegurado.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha criticado estas palabras de la presidenta, que a su juicio "insultan a la inteligencia" ya que no hay ningún país que haya conseguido una vacunación total.

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha propuesto desgravar del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) los tratamientos de fertilidad en clínicas privadas de aquellas personas que acuden por las "largas listas de espera" para hacerlo en el sistema público.

Iglesias ha pedido una "justicia fiscal" que se traduciría en un sistema fiscal "progresivo" con mayores tasas para las rentas más altas, frente al rechazo de Gabilondo de subir los impuestos, y ha sostenido que si su partido gobierna en la Comunidad de Madrid hará cumplir las leyes regionales LGTBI "que ya existen y que se han ignorado históricamente".

En cambio, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha prometido derogar todas las leyes LGTBI y ha dicho que "la ideología de género es el nuevo marxismo" que quiere "cortar por el mismo patrón" a los niños y "educar" a los jóvenes "para ser manipulados y adoctrinados".