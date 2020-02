El sector crítico de Ciudadanos mide sus fuerzas este fin de semana con la elección de compromisarios para la Asamblea

La votación para que los afiliados de Ciudadanos elijan a los 355 compromisarios que les representarán en la Asamblea General de marzo se celebra este fin de semana, en un proceso que permitirá al sector crítico del partido medir sus fuerzas entre la militancia. El próximo lunes se conocerán los resultados y se sabrá también si la enmienda de los críticos a la ponencia de Estatutos ha sido seleccionada para su debate en el congreso, como se espera que ocurra.

La votación telemática para escoger a los compromisarios comienza en la medianoche del viernes al sábado y se prolongará hasta las 21.00 horas del sábado, mientras que el domingo se harán las votaciones en urna en las ocho provincias donde se autorizó tras solicitarlo los afiliados.

Las normas internas de Cs establecen que la elección de los delegados que asistirán a la V Asamblea General el 14 y el 15 de marzo se hace mediante listas abiertas. Sin embargo, tanto el sector crítico como el oficialista se han asegurado de que los militantes sepan quiénes son sus candidatos.

Así, los partidarios de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso y precandidata a las primarias para liderar el partido, son fácilmente identificables por los electores en la intranet por el recuadro naranja que enmarca la fotografía de su candidatura.

Asimismo, estos aspirantes a compromisarios han difundido en las redes sociales carteles con las personas que se presentan en cada provincia, y en Twitter incorporan la etiqueta "Con Inés, unidos y adelante".

"No te olvides de seleccionar todos los candidatos que tengan el marco naranja", subrayan, aunque en realidad cada afiliado puede votar a quien quiera porque no es un modelo de listas cerradas.

"VOTAR LIBREMENTE"

Por otro lado, está la plataforma Cs Eres Tú, que propone cambiar el modelo de partido para dar más protagonismo a los afiliados en las decisiones internas, por ejemplo eligiendo a los cargos territoriales. Igualmente, su enmienda a la ponencia de Estatutos apuesta por reducir el poder del Comité Ejecutivo y garantizar la independencia de otros órganos.

A través de sus cuentas en redes sociales, esta plataforma --respaldada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea-- está animando a los militantes a "romper con el marco naranja" y "votar libremente".

En su caso, se identifican como representantes de Cs Eres Tú mediante el mensaje con el que presentan su candidatura. Además, la plataforma también ha alcanzado acuerdos con otros candidatos independientes que se han comprometido a apoyar la enmienda a la totalidad de los Estatutos, según ha podido saber Europa Press.

APOYO A LA CANDIDATURA DE ARRIMADAS

Mientras que el sector oficialista vincula la elección de los compromisarios con la candidatura de Arrimadas a la Presidencia de la formación naranja, los críticos recalcan que son dos procedimientos distintos.

La votación para que la militancia elija a la nueva dirección del partido se celebrará el 7 y el 8 de marzo, mientras que este fin de semana "se vota a compromisarios" --que debatirán los Estatutos y la Estrategia del partido en la Asamblea General--, "no se vota a ningún líder", explican a los afiliados.

De hecho, hay representantes de Cs Eres Tú que no dudan en elogiar la capacidad de liderazgo de Arrimadas, aunque ella no apoye el modelo de partido que promueven. La diputada, que ha hecho propuestas a favor de "un partido más participativo y con rendición de cuentas", les acusa de impulsar un modelo de "baronías" territoriales que, a su juicio, no garantizaría la unidad del discurso en toda España.

Por ello, Arrimadas y la Gestora de Ciudadanos preferirían que Igea se presentase a las primarias, porque dicen que así cada uno podría defender su modelo de partido para que luego la militancia decidiera.

El dirigente autonómico no está cómodo con esa presión y reitera que su intención es alcanzar un consenso con Arrimadas sobre los cambios que se podrían introducir en los Estatutos. "Mientras haya posibilidad de acuerdo, lo intentaremos", escribió este jueves en su cuenta de Twitter.

Pero ese mismo día, durante un acto en Santiago de Compostela, Igea advirtió: "Yo no me callaré si este partido no cambia, y si para ello es necesario presentarme, me presentaré".

Según dijo, esperará hasta el próximo lunes, cuando prevé hablar con Arrimadas en Valladolid aprovechando su asistencia a un desayuno informativo. Dos días después, el 26 de febrero, se cumple el plazo para registrar las candidaturas a la Presidencia de Ciudadanos y al Comité Ejecutivo.

LOS COMPROMISARIOS NATOS, MAYORITARIAMENTE OFICIALISTAS

El lunes también se hará la proclamación provisional de los 355 compromisarios electos, y la definitiva se sabrá un día después. Esto pondrá de manifiesto el nivel de respaldo con el que cuenta el sector crítico entre la militancia para defender un nuevo modelo de partido.

Sin embargo, aunque esa facción lograra un apoyo significativo, la presencia de representantes críticos en la Asamblea General --donde las decisiones se tomarán por mayoría simple-- será contrarrestada por la de los compromisarios natos.

Estos delegados, afines en su gran mayoría a las tesis de la Gestora y de Arrimadas, serán cerca de 200: los miembros del Consejo General saliente (casi 140), los de la Gestora (16) y los de la nueva Ejecutiva (entre 20 y 50).

Mientras, las Comisiones de Estatutos y de Estrategia, que están clasificando las más de 4.000 enmiendas presentadas por las agrupaciones del partido, comunicarán el lunes las veinte que se incorporarán a las ponencias y las veinte que se debatirán en el congreso de marzo.

Aparte de la enmienda al documento de Estatutos, Cs Eres Tú ha impulsado una enmienda a la ponencia de Estrategia para oponerse a las coaliciones electorales que Arrimadas y la Gestora han buscado con el PP para los comicios autonómicos en el País Vasco, Cataluña y Galicia, aunque en esta última comunidad no ha habido acuerdo.