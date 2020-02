Los críticos de Ciudadanos plantean una enmienda para defender un partido "autónomo" que no se disuelva en el PP

De esta manera expresan su rechazo a las coaliciones que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, respaldada por la Gestora del partido, quiere impulsar para las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Galicia.

Arrimadas sostiene que su intención es aunar esfuerzos con el PP, el PSOE y la sociedad civil, pero admite que el PSOE como partido no participará y espera que se puedan sumar referentes de la socialdemocracia que rechazan las posiciones de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, teme que, si prosperan, esas alianzas se hagan únicamente con el PP, y cree que eso "no es una buena idea". "Eso hará que la marca.

Así lo ha manifestado antes de participar en un acto de Cs Eres Tú en Madrid, donde ha declarado que Ciudadanos ya se equivocó cuando decidió pactar solo con el PP tras las elecciones autonómicas de mayo.

"Vinimos aquí para acabar con el bipartidismo, no para alimentarlo", y ahora "no podemos volver a equivocarnos", ha afirmado, subrayando que Ciudadanos no es el PP.

Además, ha añadido que, "desgracidamente", no cree que esas coaliciones lograran desbancar al nacionalismo en Cataluña ni vencer al PNV en Euskadi. Y si esos objetivos no se consiguen, "¿qué habremos ganado para el país?, el país habrá perdido una marca", ha añadido.

