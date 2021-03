Críticos cargan contra Arrimadas por la moción de Murcia: "No es ético"

Madrid, 10 mar (EFE).- La corriente crítica de Ciudadanos Renovadores ha cargado contra Inés Arrimadas por la moción de censura presentada con el PSOE en Murcia contra el PP, insistiendo en que "no es ético" y ofrece una visión de Cs de "partido no fiable".

Es lo que ha trasladado el portavoz de Renovadores y exdiputado en el Parlamento de Cataluña, Antonio Espinosa, durante una reunión telemática de esta corriente, en la que se ha criticado duramente el paso que ha dado Cs en Murcia y las primeras consecuencias que ha tenido en la Comunidad de Madrid, con la ruptura también de la coalición PP-Cs y el adelanto electoral.

La moción de censura registrada en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de su capital es, a su juicio, "la constatación una vez más de los errores estratégicos que se están produciendo".

No entienden cómo Cs se ha hecho "una autocensura", un error que creen que lastrará el futuro de la formación. "No nos van a ver como un partido fiable" y además no es ético, ha insistido Espinosa, "hacer un cambio sin querer perder la silla".

Según ha dicho el portavoz de los críticos, la actual dirección "es una losa" como están poniendo de relieve las decisiones inapropiadas" que están adoptando.

Han vuelto a pedir la celebración de una nueva asamblea general, solicitud que han hecho llegar a Arrimadas a través de una carta que han enviado este miércoles.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, advierten a Arrimadas de que si no convoca una asamblea ordinaria el 15 de junio estaría incurriendo "en un grave incumplimiento estatutario", que se sumaría "al que supuso la no celebración de primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña". EFE

