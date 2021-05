Cruce de insultos y reproches entre Vox y el resto de partidos de la Asamblea de Ceuta por la crisis con Marruecos

El consejero del Gobierno ceutí, del PP, y el portavoz de Vox se enfrentan a gritos con acusaciones de "fascista" y "sinvergüenza"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y la Asamblea de Ceuta, Juan Vivas (PP), se ha visto obligado este jueves a suspender el Pleno después de que el debate sobre la instalación de una rotonda en la periferia derivase en un cruce de insultos y reproches entre el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y el resto de grupos a cuenta de su comportamiento durante la crisis migratoria desatada por Marruecos la semana pasada.

Apenas media hora después de iniciarse la sesión, la situación ha derivado en un cruce de acusaciones después de que el portavoz de Vox haya tildado de "vergonzoso" que la Asamblea no haya convocado un Pleno extraordinario sobre la "invasión" sufrida.

Entonces, Vivas ha arremetido contra la actitud de Vox durante la crisis: "A mí lo que me parece una vergüenza es que usted no apareciera en todos estos días por aquí, que no llamara para ver qué podía hacer por Ceuta, que se celebraran varias Juntas de Portavoces y usted no compareciera para ver cuál sería la posición de esta institución en uno de los momentos más graves de la historia para esta ciudad. Usted estaba desaparecido y yo planteando una estrategia de defensa de Ceuta mientras Vox pretendía incendiar Ceuta a mayor gloria del populismo", le ha reprochado.

"Yo no estaba pensando en mis votantes, sino en Ceuta y en España, defendiendo a esta ciudad con el presidente del Gobierno. El enemigo", ha añadido el presidente, "no estaba en el Gobierno de la Nación y lo suyo ha sido una insensatez temeraria: Ceuta está necesitada de calma, no achaque sus omisiones a los demás".

Por su parte, la portavoz del MDyC, uno de los partidos tachados de "quintacolumnistas" de Marruecos por Abascal, Fatima Hamed, ha afeado a Vox que "provocan para buscar reacciones que les den rédito electoral: son la vergüenza nacional, una provocación constante y esperan rédito del daño que hacen a Ceuta".

"Usted se comunica a golpe de tuit como un niñato y no como el portavoz de un Grupo Parlamentario: los demás hemos estado al pie del cañón sin buscar fotos ni titulares, a disposición de nuestra ciudad para lo que fuera necesario", ha distinguido.

Cuando ha recuperado el turno de palabra, Verdejo ha respondido a Hamed que "incendiar es proponer declarar persona non grata al presidente del primer partido de esta ciudad, que es Vox". "Usted nunca tendrá una diputada en Madrid como nosotros, en todo caso lo tendrá en Marruecos", ha espetado.

El portavoz de Vox se ha negado rotundamente a retirar la frase, como le ha pedido insistentemente Vivas ("ustedes le están haciendo el discurso a Marruecos y un daño enorme a España", ha advertido), por lo que la discusión ha derivado en una trifulca en la que el consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris (PP), se ha enfrentado a gritos con Verdejo: "Usted es un sinvergüenza y con este tipo de gente no se puede, es un fascista". "Este es el PP de Ceuta", ha lamentado el de Vox mirando a las cámaras mientras el presidente ha dado por suspendida la Sesión Plenaria.

REPROCHES DE VIVAS A VOX

Vivas ha defendido entonces que la visita a Ceuta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena crisis con Marruecos fue clave para parar la "invasión", frente a la actitud de Vox haciéndose "fotos" en la frontera.

"La paró el presidente del Gobierno y tiene todo mi reconocimiento, ya sea del PP, del PSOE, de Vox o de quien sea. Si no llega a venir el Estado hoy hubiera sido imposible celebrar este Pleno porque teníamos 12.000 personas en las calles y otras 15.000 personas dispuestas a entrar", ha advertido.

"Aquí vino el Estado a movilizar las capacidades ejecutivas del mismo para ponerlas al servicio de Ceuta y de España: a movilizar el Ejército, a traer guardias civiles y policías nacionales, a activar todos los recursos diplomáticos para que Marruecos depusiera su actitud, a decir que Ceuta es España y a decirle a Marruecos que la nuestra es la frontera de España y de Europa, todo lo que Vox", ha subrayado, "no podía conseguir haciéndose fotos en la frontera".

"El señor Verdejo quiere la provocación, la alteración, la crispación y la alteración; quiere incendiar, no le echemos gasolina al fuego", ha pedido al resto de portavoces, tachados en algunos casos de "quintacolumnistas", "promarroquíes" y "traidores" por Vox.

"Ustedes pretenden convertir su verdad en la verdad de todos, pero están radicalmente equivocados: la defensa de nuestra españolidad debe ser con todo el mundo arrimando el hombro, con todo el mundo portando la bandera, con todo el mundo manifestado que solamente tenemos una patria, España", ha advertido.

Además, Vivas ha remarcado que "la patria no es de Vox, es de todos los españoles, y no se les puede discriminar ni excluir ni ningunear porque tengan otra religión, otra raza u otra cultura". "España y todas las grandes regiones se edifican en el respeto, el apoyo y la defensa de los derechos humanos, que no distinguen a los seres humanos por raza o religión", ha añadido.

"AQUÍ NO SOBRA NADIE"

"Nosotros queremos la unidad para defender la convivencia de Ceuta porque sin ella no tenemos futuro y ustedes", ha continuado en alusión a Vox, "quieren enfrentar a Ceuta, incendiar la ciudad, decir que hay una parte que sobra y aquí no sobra nadie más que los violentos".

Para terminar, Vivas ha pedido "unidad para defender la españolidad, la convivencia y la confianza, para defender a Ceuta y España, que no es Vox, es diversa, plural y acogedora". "Ceuta es España, pero toda Ceuta, no sólo la que le gusta: la Ceuta que usted desea, la de la exclusión, la de la discriminación, la de la marginación, no tiene futuro".