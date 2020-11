Cs acudirá al Constitucional y a la UE para que la 'ley Celaá' no elimine el castellano como lengua vehicular

Arrimadas dice que será "firme" ante los "atropellos" del Gobierno, pero seguirá "tendiendo la mano" para "salvar vidas y empleos"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos acudirá al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que la futura ley de educación impulsada por el Gobierno permita eliminar el castellano como lengua vehicular en los colegios de las comunidades autónomas donde hay otro idioma cooficial.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, a través de un mensaje y un vídeo en su cuenta de Twitter, donde ha rechazado la enmienda conjunta que el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han presentado en el Congreso al proyecto de ley promovido por la ministra de Educación, Isabel Celaá.

La enmienda, impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press aseguran que la educación en castellano estaría garantizada.

El objetivo de esta iniciativa, que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.

"BLINDAR POR LEY" LA VULNERACIÓN DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

La líder de la formación naranja ha afirmado en su mensaje que la "inacción" de los gobiernos del PP y del PSOE durante décadas "ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular" en las escuelas de algunas comunidades.

Ciudadanos, durante todos estos años, lo ha "denunciado ante Europa y ante muchas instituciones, porque se incumplen sentencias de los tribunales clarísimas y derechos fundamentales", ha destacado.

Según ha advertido, esta situación supone un "atropello" a los derechos de los alumnos que ahora los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez pretenden "blindar por ley". Por ello, "no nos vamos a quedar callados, lo vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo, ante la Alta Inspección educativa y ante Europa", ha indicado.

Arrimadas ha expresado su rechazo hacia el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos --"ya sabíamos que era capaz de hacer estas cosas", ha dicho-- y ha recordado que, tras las elecciones de noviembre, Cs intentó evitar esa coalición proponiendo un acuerdo a tres bandas con el PSOE y el PP que estos dos partidos rehusaron.

Una vez hecha esta aclaración, ha afirmado que la posición de Ciudadanos ante la "situación dramática" que vive España, por la pandemia del coronavirus y por la crisis económica y social, no variará.

"Vamos a seguir haciendo lo que hacemos", continuar "tendiendo la mano a todos los españoles para salvar vidas y empleos, pero siendo firmes contra los atropellos de este Gobierno", ha manifestado, añadiendo que "España lo necesita y los ciudadanos se lo merecen".

INTENTAR MEJORAR LOS PRESUPUESTOS

El partido de Inés Arrimadas se ofreció hace meses a contribuir a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Cuando el Ejecutivo presentó su proyecto de ley la semana pasada, Cs confirmó su disposición a apoyar la tramitación parlamentaria y a entablar una negociación, pues el documento tenía en cuenta varias condiciones que había puesto para limitar las subidas de impuestos.

Este mismo miércoles, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, ha dejado claro que son unos PGE que no les gustan y que su partido no los habría diseñado como lo ha hecho el Gobierno de Sánchez. Considera, por ejemplo, que contienen "muchas partidas para financiar gastos corrientes" y "no piensan en invertir en el futuro con efectos multiplicadores".

"Tampoco nos gusta el Gobierno que ha elaborado estos Presupuestos", pero "somos un partido responsable y vamos a intentar trabajar por mejorar estas cuentas públicas en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, para que sean lo mejor posibles para los españoles y para el futuro de nuestro país", ha explicado.