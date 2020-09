Cs acusa a Podemos e independentistas de intentar "erosionar" la monarquía y atacar a los jueces cuando les perjudican

Bal expresa el respeto de Ciudadanos a la sentencia sobre Bankia y sugiere que al que no le guste, la recurra

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha acusado a Unidas Podemos y a los partidos independentistas de intentar "erosionar" las principales instituciones del Estado, entre ellas la monarquía, y de atacar a los jueces cuando éstos adoptan decisiones que no les favorecen.

En rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoces, Bal ha criticado las opiniones expresadas por el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, sobre la llamada telefónica que el Rey Felipe VI hizo el viernes pasado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El diputado de Cs considera "verdaderamente lamentable" que esos políticos interpreten como una "ruptura de la neutralidad política" de la Corona "una llamada de teléfono de pura cortesía protocolaria del Rey de España, el jefe del Estado, a la cabeza del poder judicial, Carlos Lesmes", para felicitar a la nueva promoción de jueces después de no haber asistido al acto de entrega de despachos en Barcelona porque el Gobierno no vio conveniente que acudiera.

"Nos tienen acostumbrados el señor Iglesias, Podemos, Esquerra y Bildu" a este tipo de declaraciones "absolutamente inadmisibles" que "lo que pretenden es erosionar las instituciones más importantes del Estado y quebrar el régimen constitucional de 1978", ha señalado.

"INTOLERABLE" QUE NO SE DEJARA AL REY IR A BARCELONA

En este contexto, Bal ha afirmado que es "totalmente intolerable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no autorizara la presencia del Rey en el acto de Barcelona. Además, ha rechazado el razonamiento que expuso inicialmente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que alegó motivos de seguridad, y la explicación que dio este lunes.

"Me parece el colmo" que diga "que el Rey no va a Cataluña para no crispar", ha manifestado, destacando que el jefe del Estado "es símbolo de la unidad y permanencia de la nación" y que, precisamente, tiene que estar "allí donde es más necesario que esté, donde hace falta que se vean los símbolos del Estado, como en Cataluña".

Desde su punto de vista, el Gobierno "ha roto las funciones institucionales" de Felipe VI, y ha recordado que Cs ha exigido al Ejecutivo que aclare este asunto y por ello ha solicitado comparecencias parlamentarias tanto de Campo como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

CRÍTICAS A LOS JUECES QUE "PRODUCEN SONROJO"

Por otro lado, Bal ha censurado las críticas de algunos partidos a la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

"Solamente aceptan la independencia del poder judicial cuando emite resoluciones que les favorecen", ha denunciado el portavoz adjunto de Ciudadanos, que hasta hace pocos años ejercía como abogado del Estado.

Según ha indicado, esas formaciones políticas arremeten contra los jueces cuando sus resoluciones "les perjudican" y entonces los describen como "el brazo judicial armado de la derecha". Unas expresiones que "me producen vergüenza y sonrojo" y hacen que "se me abren las carnes", ha añadido.

Por lo demás, Bal ha expresado el "respeto pleno" de Cs a las decisiones judiciales y ha dicho que, en el caso de la sentencia sobre Bankia, los jueces han señalado que la salida a Bolsa fue supervisada por el Banco de España y otras instituciones y han llegado a la conclusión de que no existía dolo. "El que no esté de acuerdo con la resolución, que la recurra, que es lo que se hace en un Estado de Derecho", ha agregado.

EL CGPJ DEBE SEGUIR HACIENDO NOMBRAMIENTOS

Respecto a los nombramientos que el CGPJ debatirá y votará este miércoles --para cubrir tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como las presidencias de lo Contencioso, de lo Social y de lo Militar de este tribunal--, el dirigente de la formación naranja ha admitido que "quizá no sea el momento oportuno" para ello porque el Consejo está en funciones desde diciembre de 2018.

Sin embargo, ha defendido que el poder judicial necesita que se cubran esas vacantes en el Tribunal Supremo, aunque el PP y el PSOE sigan sin ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Bal ha reiterado que la solución que ofrece Ciudadanos es una proposición de ley para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de manera que los doce de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados, y no por el Congreso y el Senado. "Me parece verdaderamente inconcebible que los dos grandes partidos de este país no quieran resolver el problema", ha lamentado.

Aun así, considera que la mayor responsabilidad la tiene el PSOE, ya que el PP al menos votó en el Congreso a favor de la tramitación de la iniciativa de Cs la semana pasada. Por ello, ha instado a los socialistas a respaldarla también: "Cambiemos el sistema, renovemos el Consejo y no habrá duda alguna sobre la renovación de esos importantísimos cargos de la carrera judicial".

INVESTIGAR LOS POSIBLES DELITOS DEL REY EMÉRITO

Por último, al diputado 'naranja' le han preguntado por la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Tarragona de retirar la Medalla de Oro al Rey emérito, Juan Carlos I --una votación en la que Ciudadanos se ha abstenido--, por el presunto cobro de comisiones ilegales. Tras restar importancia a este acuerdo "puramente testimonial", Bal ha dicho que, en cualquier caso, su partido no lo ha respaldado.

Asimismo, ha destacado que Felipe VI se ha comportado "de una forma ejemplar" en las cuestiones relativas a su padre, Juan Carlos I, y que si éste hubiera cometido delitos antes de abdicar, no amparados por su inviolabilidad, Cs espera que la Justicia los investigue y "llegue hasta las últimas consecuencias", porque no se pueden "dejar impunes los crímenes".