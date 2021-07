Cs acusa al Gobierno de preparar el terreno para "más pagos" a independentistas

Madrid, 1 jul (EFE).- El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado al Gobierno de estar "buscando ya la trampa" para engañar otra vez a los españoles y prepararles para los "próximos pagos" que vendrán tras los indultos y ha denunciado también "presiones" del Ejecutivo al Tribunal de Cuentas.

Según Bal, el Gobierno está ya preparando el terreno para más concesiones a los independentistas según la interpretación que hace de las palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al apuntar que podría haber una consulta de los catalanes sobre lo que acuerde la futura mesa de negociación, en materia de financiación o de autogobierno en el marco de la ley, aunque ésta ha insistido en que nunca habrá un referéndum de autodeterminación.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Bal ha sido también muy crítico con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha anunciado la retirada de la Abogacía del Estado del procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas, el cual mantiene la reclamación de 5,4 millones de euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

"No nos engañe el señor Campo", ha advertido Bal tras afirmar que no es válido el argumento del ministro puesto que el precedente que se menciona de la consulta del 9N y cuya sentencia estableció que la Abogacía del Estado no tenía legitimidad para defender los fondos de la Generalitat, no es pertinente en este caso porque aquello "fue un referéndum de cartón" y no hubo proceso penal por malversación de fondos.

Y en cuanto a la apuesta que ha vuelto a hacer este jueves el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, por aumentar el autogobierno y mejorar la financiación de Cataluña, Bal ha dicho que quien crea que "dándoles mas cosas, se va a conseguir la concordia, la convivencia y la desinflamación es que no están escuchando a Aragonès, a Turull...".

Cuándo están hablando los independentistas de financiación, ha exclamado el vicesecretario de Cs si lo único que repiten es "amnistía, autodeterminación, referéndum e independencia".

Además, el PP ha reclamado que la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, comparezca en el Congreso para informar de las causas contables del "procés" que están abiertas y, en concreto, si cabe "opción de condonación o suspensión de dichos procedimientos".

Los populares han acusado al Gobierno de asediar a esta institución y de pretender que los españoles paguen la "corrupción" del independentismo por hablar de que estas causas pendientes son "piedras en el camino del diálogo" para resolver el conflicto en Cataluña.