Cs acusa a Junqueras de hacer chantaje con los indultos con su "tono perdonavidas"

Advierte a Sánchez de que el independentismo es "insaciable" y le pide no indultar

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha tachado de chantaje las declaraciones de este lunes del líder de ERC, Oriol Junqueras, en las que defendía los indultos a los presos del 1-O y decía que la vía unilateral no es deseable, y le ha reprochado su "tono perdonavidas".

En rueda de prensa en el Parlament este lunes, ha afeado a Junqueras su "idea de que si se conceden indultos a lo mejor entran a dialogar, y si no tiran por la vía de en medio", y lamenta que el independentismo haya actuado siempre así, en sus palabras.

Para Blanco, el Gobierno central ha hecho muchas concesiones al independentismo a lo largo de las décadas, algo que a su juicio ha generado desigualdad entre los ciudadanos, y considera que lo ha hecho "por puro interés partidista de los diferentes gobiernos".

Ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "el nacionalismo es insaciable y siempre va a querer más", y ve surrealista que tanto él como el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, consideren que los indultos resolverán la situación.

Ha sostenido que el Gobierno central no puede dialogar con el Govern "aceptando las premisas del nacionalismo" en la mesa de diálogo, y cree que conceder los indultos sería asumirlas, por lo que pide a Sánchez no hacerlo y defender la justicia y la democracia.

Sobre la concentración que ha organizado Cs para este viernes a las 19 horas ante la delegación del Gobierno en Barcelona en contra de los indultos, al ser preguntado por si otros partidos asistirán, ha dicho que todavía no tienen respuesta expresa y que este lunes el líder de Cs, Carlos Carrizosa, tenía "algunas preguntas pendientes".

EURODIPUTADO

En la rueda de prensa también ha participado el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez, quien ha dicho textualmente que los indultos del 1-O son autoindultos del Gobierno de Sánchez, y ha manifestado su voluntad de que no sean arbitrarios "con el único objetivo de perpetuarse en el poder".

Preguntado por la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de paralizar temporalmente la suspensión de la inmunidad europarlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, ha afirmado que es "una cautelar de una cautelar" y confía en que se llegará a una sentencia justa.

Por último, sobre los fondos Next Generation, ha reprochado a Sánchez que el objetivo de esta aportación es reactivar la economía tras la pandemia del Covid-19 y cambiar el sistema productivo, y no "un chollo para Plus Ultra y otras compañías cercanas" al Gobierno.