Cs acusa a las juventudes de ERC de Lleida de hacer una campaña contra las compras en castellano

LLEIDA, 28 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado este lunes a Jovent Republicà, las juventudes de ERC, de Lleida de haber hecho una campaña contra los comercios "que se expresan en castellano".

Lo ha dicho en declaraciones telemáticas en el barrio del Secà de Sant Pere de Lleida, después de que las juventudes de ERC hayan colgado pancartas en comercios de Lleida que llaman a pensar dónde comprar en Navidad con lemas como 'No compres en castellano', además de 'No compres explotación laboral', 'No compres residuos' y 'No compres estereotipos'.

Carrizosa ha insistido en que la campaña "no la está poniendo en marcha un grupúsculo de desconocidos, no un grupo de ultraderecha, sino las juventudes de un partido que está en el Govern de la Generalitat".

Ha afirmado que ERC desde el Govern "perjudica a comerciantes y hosteleros con sus medidas y sus bandazos y, sus juventudes, operando como si fueran grupos radicales extraparlamentarios, inician campañas que afectan negativamente al comercio".

Carrizosa ha aseverado que "en Cataluña se inician linchamientos en redes contra personas que se expresan en castellano en una panadería, en una tienda de ropa o en una pizzería".

En este sentido, considera que el domingo tras la primera vacunación de coronavirus en Cataluña se vio en las redes "acoso hacia esa persona, contra el hecho de que la primera vacunada se llamara Josefa Pérez y hubiese nacido en Orense".

Ha apuntado que en el supuesto que hubiera una campaña pidiendo que no se comprara en catalán "habría un montón de quejas y se diría, con toda la razón, que es una campaña extremista y fascista, y se está diciendo que no se compre en castellano y se silencia en Catalunya".

MIQUEL ICETA

Además, Carrizosa recriminado que el líder del PSC, Miquel Iceta, "calle ante la corrupción en el Govern de ERC, calle cuando se modifica la ley de educación, la ley Celaá para excluir el castellano de la enseñanza en Cataluña".

En cambio, ha afirmado que Cs está acostumbrado a que Iceta sí hable "para criticar a los fiscales que están oponiéndose a los indultos de los presos" del proceso independentista.

Acompañado de los diputados de Cs por Lleida, Jorge Soler, Javier Rivas y David Bertran y la diputada de la Diputación de Lleida , Maria Burrel, Carrizosa ha explicado que se ha entrevistado con hosteleros y comerciantes de Lleida y que algunos apuntan que a pocos kilómetros tienen la comunidad de Aragón, "donde no están sufriendo el mismo cierre" por la pandemia.