Cs acusa al PSOE de llamar anoche a los etarras para acabar con ongi etorri

Madrid, 30 nov (EFE).- El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez ha acusado al PSOE de perpetrar "el colmo de la miseria" al "descolgar" anoche el teléfono "para llamar a los asesinos y decirles que no quieren más homenajes en público" a etarras excarcelados.

"A pocas horas que se debatiera esta iniciativa alguien ha descolgado el teléfono y le ha dicho a los etarras que los homenajes tienen que ser privados. Tienen ustedes -en referencia al grupo parlamentario socialista- bien engrasada su relación quid pro quo con Bildu", ha atacado el diputado de Ciudadanos en relación al anuncio ayer del colectivo de presos de la banda de poner fin a los ongi etorri públicos.

Díaz Gómez ha protagonizado una dura intervención para defender en el pleno del Congreso la iniciativa de su partido de una ley de memoria, dignidad y reparación de las víctimas del terrorismo que incluye elevadas multas a quienes celebren homenajes a presos de ETA excarcelados y que no saldrá adelante, ya que PSOE y Podemos han anunciado su rechazo.

Durante la defensa del proyecto de ley, el diputado ha aprovechado para afear las declaraciones la semana pasada del parlamentario socialista Odón Elorza que le reprochó que usara a las víctimas cuando no había conocido la violencia de ETA.

"Sobre la ETA puede hablar cualquier ciudadano, de ETA puede hablar cualquier vivo", ha enfatizado antes de narrar que su padre era militar y que enterró a muchos asesinados. "No me vuelvan a desautorizar porque que no vengamos a contar aquí nuestra vida no significa que la tengamos. No hace falta tener permiso del PSOE para hablar de ETA", ha hecho hincapié.

Y ha dejado claro que para el PSOE el problema es que cada vez que alguien habla víctimas del terrorismo se le acusa de usarlas cuando, en realidad lo que se pretende es que se deje de hablar de ellas y se "normalice" a Bildu.

Ha ido más allá en su intervención al comparar los asesinatos de ETA con los de las trece Rosas o las violaciones si se presentara uno de los condenados de La Manada de Pamplona obtuviera un escaño y respaldara los presupuestos a cambio de que el resto de condenados pro la violación múltiple de los sanfermines estuvieran en "cárceles más cómodas".